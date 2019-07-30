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30.07.2019
Известия.ru

Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря", — отмечает источник.

Ранее другой источник "РИА Новости" в отрасли сообщал, что корабль впервые полетит с астронавтами на борту 15 ноября. В состав экипажа входят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Crew Dragon, или Dragon-2 — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

Дебютный испытательный беспилотный полет на МКС Crew Dragon совершил в марте, уточняет "Газета.ру".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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