Войти
30.07.2019
bmpd.livejournal.com

Первый вертолет Ми-35М для Узбекистана

258
0
0

Фотографии, как сообщают, предположительно первого боевого вертолета Ми-35М (бортовой номер "103"), построенного на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") в Ростове-на-Дону для министерства обороны Узбекистана. Опознавательные знаки пока что не нанесены.

Предположительно, первый боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "103"), построенный на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") для министерства обороны Узбекистана. Ростов-на-Дону, 24.07.2019 (с) Ми-26 (via vk.com/milinfolive)

Напомним, что в ноябре 2017 года было сообщено, что министерство обороны Узбекистана подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на приобретение 12 ударных вертолетов Ми-35М новой постройки. Поставка их, по последним данным, будет осуществлена в 2019-2020 годах.

Предположительно, первый боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "103"), построенный на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") для министерства обороны Узбекистана. Ростов-на-Дону, 24.07.2019 (с) Ми-26 (via vk.com/milinfolive)

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Ми-26
Ми-35
Ми-35М
Компании
Вертолеты России
Роствертол
РОЭ
Похожие новости
25.01.2017
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
02.07.2014
В Ирак прибыли очередные партии ударных вертолетов Ми-35М и Ми-28НЭ "Ночной охотник"
01.12.2009
Рейтинговое агентство АК&М подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "Роствертол" по национальной шкале "А" со стабильными перспективами
06.06.2007
Утверждено решение о выплате "Роствертолом" дивидендов за 2006 год
01.02.2007
Венесуэла преодолевает оружейное эмбарго с помощью Ирана и России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн