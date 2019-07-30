Первый вертолет Ми-35М для Узбекистана

Фотографии, как сообщают, предположительно первого боевого вертолета Ми-35М (бортовой номер "103"), построенного на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") в Ростове-на-Дону для министерства обороны Узбекистана. Опознавательные знаки пока что не нанесены.

Предположительно, первый боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "103"), построенный на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") для министерства обороны Узбекистана. Ростов-на-Дону, 24.07.2019 (с) Ми-26 (via vk.com/milinfolive)

Напомним, что в ноябре 2017 года было сообщено, что министерство обороны Узбекистана подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на приобретение 12 ударных вертолетов Ми-35М новой постройки. Поставка их, по последним данным, будет осуществлена в 2019-2020 годах.

Предположительно, первый боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "103"), построенный на АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") для министерства обороны Узбекистана. Ростов-на-Дону, 24.07.2019 (с) Ми-26 (via vk.com/milinfolive)