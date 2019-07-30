Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

В наши дни танки продолжают оставаться основой мощи большинства национальных армий, без их присутствия в боевых порядках войска не могут считаться реальной силой. Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Российский Т-90АМ, цена за единицу – 4,25-4,5 млн. долл. По мнению издания, Т-90АМ на данный момент времени является основной надеждой будущей армии России. Он создан на базе Т-90 и оснащен 125-мм пушкой 2А46М-5 с возможностью запуска противотанковых ракет, 7.62-мм спаренным пулеметом, 12.7-мм дистанционно управляемым пулеметом. Толщина лобовой брони достигает 700 мм, ее дополняет комплекс активной защиты.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Стоимость израильской модели "Меркава IV" составляет 6-6,5 млн. долл. Последний представитель знаменитой линейки ОБТ. Основа танковых войск АОИ отличается превосходной защитой, достигаемой за счет модульного принципа бронирования, переднего расположения двигателя, клиновой башни, системы активной обороны, защитной сетки и т. д. Всё направлено на обеспечение максимальной безопасности экипажа. Вооружен 120-мм пушкой и 60-мм минометом.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Британский "Челленджер 2" обойдется в 8,3-8,6 млн. долл. Данный ОБТ начал поступать в войска в 1994 году, будучи оснащенным 120-мм нарезной пушкой L30, 7,62-мм пулеметом. Имеет богатый опыт боевого применения.

Источник изображения: http://www.sohu.com

На индийский "Арджун" придется потратить 8-9 млн. долл. Первоначальные требования, которые предъявлялись к проекту, должны были выдать на выходе машину, превосходившую Leopard 2. Однако, как полагает Sohu, неадекватная промышленная база и недостаточный технический уровень привели к тому, что данный ОБТ проигрывает российским танкам, стоимость которых существенно ниже.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Японский Тип 10 стоит 9,5-10 млн. долл. Производимая в этой стране военная продукция, как правило, отличается дороговизной, что в основном вызвано небольшими размерами производимых партий. Разработка танка завершилась в 2002 году, в 2012 году был внедрен ряд инновационных технологий, в итоге он был признан самым передовым боевым танком в мире. Вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, оснащен КАЗ и керамической / металлической композитной броней.

Источник изображения: http://www.sohu.com

За французский "Леклерк" придется выложить 10-12,6 млн. долл. Стал первым в мире основным боевым танком 4-го поколения, будучи разработанным в 1980-х годах. Обладает керамической и композитной броней, динамической защитой, автоматической системой пожаротушения. Несет 120-мм гладкоствольную пушку. Танк был впервые оснащен системой управления полем боя, которая позволяет каждой единице техники получать четкую и полную информацию о складывающейся обстановке.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Американский M1A2 SEPv3 обойдется в примерно 20 млн. долл. Его последняя усовершенствованная версия является очень продвинутой машиной, при ее бронировании используется низкообогащенный уран. В итоге глубина сопротивления кинетической энергии составила около 960 мм.

Источник изображения: http://www.sohu.com

Стоимость немецкого "Леопарда 2A7V+" - свыше 20 млн. долл. Его максимальная масса составляет 67 тонн. Танк оснащен 120-мм гладкоствольным орудием, отличающимся превосходной системой стабилизации, композитной броней AMAP. Дизельный двигатель мощностью 1500 л. с. может разгонять машину до скорости 72 км/ч, при этом танк, стартовав с места, достигает 36 км / ч всего за 6 секунд.

Источник изображения: http://www.sohu.com

И, наконец, китайский ZTZ-99 с ценой, составляющей всего лишь 2,6-4 млн. долл. Как полагает Sohu, Тип 99 является оптимальным воплощением стоимости и качества.