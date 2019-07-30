Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Пилот одного из украинских самолетов Ил-76, сбитых в Ливии, погиб, когда пытался спасти бортовые документы. Об этом 28 июля сообщило издание "Страна.ua".

По имеющейся информации, летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером. Он являлся одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность заместителя командира соединения.

Офицер окончил Тамбовское авиационное училище, проходил службу в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в город Мелитополь. Он также принимал участие в эвакуации украинцев из Ливии и Сирии.

Ранее стало известно, что в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джурфа были подбиты два самолета Ил-76 компании Alfa Air. В результате инцидента погиб пилот одного из самолетов.

Позже стало известно, что на бортах самолетов находилось оружие, которое должны были доставить в Арабские Эмираты.