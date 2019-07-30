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30.07.2019
Интерфакс-АВН

Тегеран не принял предложение Помпео поговорить непосредственно с народом Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран не хочет, чтобы он приезжал в Иран и говорил с народом страны.

"Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что США не боятся, когда глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжает в Америку, где он пользуется правом свободно говорить.

"Неужели факты режима Хаменеи (верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи - ИФ) настолько плохи, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что, если его люди услышат правду без фильтра, без сокращений? " - добавил он.

Ранее госсекретарь США в интервью Bloomberg Television сообщил, что хотел бы отправиться в Тегеран, чтобы рассказать народу Ирана правду о внешней политике США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
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