Комплексы "Искандер-М" провели пуски по объектам условного противника на Северном Кавказе

Ростов-на-Дону. 29 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" на Северном Кавказе провели электронные пуски по стратегически важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок", - говорится в сообщении.

Ранее подразделения ракетного соединения из Краснодарского края были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.