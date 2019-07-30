Комплексы "Искандер-М" провели пуски по объектам условного противника на Северном Кавказе
Ракетный комплекс "Искандер-М".
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Ростов-на-Дону. 29 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" на Северном Кавказе провели электронные пуски по стратегически важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок", - говорится в сообщении.
Ранее подразделения ракетного соединения из Краснодарского края были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.
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