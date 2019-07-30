Vsterviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин

Шведский журналист удивился, узнав, что больше половины россиян не верят в высадку американцев на Луну. Но потом задумался и понял, в чем дело: это подсознательный протест в ответ на нежелание остального мира признавать заслуги Советского Союза. Почему все в размахом празднуют годовщину миссии "Аполлона-11", но забывают, что именно СССР первым отправил в космос человека?

Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.

Однажды, лет десять назад, мы с моим русским другом сидели в московском кафе. И вдруг он спросил: "Как ты думаешь, США действительно высаживались на Луну?"

Я сказал, что да, и в свою очередь поинтересовался, что он сам об этом думает. Мой друг с сомнением в голосе ответил, что, пожалуй, США были на Луне, хотя он не совсем в этом уверен.

Я очень удивился. Это был умный и приятный человек. А мне казалось, что не верить в высадку на Луну - все равно что считать Землю плоской.

Но, согласно прошлогоднему опросу, целых 57 процентов россиян полагают, что на самом деле никакой высадки не было. В 2015 году один русский блогер начал собирать деньги, чтобы послать на Луну микроспутники. Замысел заключался в том, чтобы сфотографировать места, где, по информации США, побывали американские астронавты, и раз и навсегда прояснить этот вопрос.

Трудно сказать, почему подобные сомнения так распространены в России, но, возможно, все дело в том, что в области космонавтики весь мир помнит только достижения США. Недавно отмечалось 50-летие высадки на Луну, и "Шведское телевидение" посвятило целый вечер восторгам и похвалам.

Но поначалу самым первым и лучшим в мире в этой области был Советский Союз. Именно СССР отправил первого человека на орбиту, именно советский космонавт впервые вышел в открытый космос, и первая женщина-космонавт тоже была из СССР. Однако мир об этом почти не вспоминает. "Шведское телевидение" никогда не посвятит целый вечер хвалебным передачам в память о Юрии Гагарине.

В России все по-другому. Мало какой герой может сравниться с Гагариным. 12 апреля празднуют День космонавтики, потому что именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин сделал первый виток вокруг Земли. Гагарин упоминается в самых разных контекстах, например, большой хоккейный турнир КХЛ называется "Кубок Гагарина". Не так давно были сняты прекрасные фильмы с большим бюджетом о первом полете Гагарина и о выходе Алексея Леонова в открытый космос.

Между прочим, Советский Союз первым послал в космос не только людей, но и животных. Здесь память россиян и жителей остального мира тоже работает по-разному. В то время как мир помнит первую отправленную в космос собаку по кличке Лайка, в России главные герои - Белка и Стрелка. Вероятно, потому, что они, в отличие от Лайки, вернулись на Землю живыми. Про них есть мультфильмы, а если кто-то захочет увидеть Стрелку и Белку в реальности, то их чучела можно найти в замечательном Музее космонавтики в Москве.

И американская, и советская космическая программы - это, конечно, не только выдающиеся технические достижения, но и вопрос пропаганды. Поэтому, пожалуй, вполне естественно, что каждая страна чтит память о собственных достижениях.

Давид Исакссон (David Isaksson)