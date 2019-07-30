Новейшая версия БМП-3М отправлена на Ближний Восток

Источник изображения: Фото: Tactic.cell

Захват рынка оружия на Ближнем Востоке продолжается - в Ирак из России доставлена вторая партия БМП-3М. В известной иракской группе Tactic.cell в Фейсбуке появились фотографии боевых машин пехоты. Кстати, транспортируют их также автомобили российского производства - Камского автозавода.

Источник изображения: Фото: Tactic.cell

Первые "тройки" начали прибывать в эту страну как раз год назад. Иракская версия отличается от более ранних машин наличием дополнительного бронирования, а также решетчатых противокумулятивных экранов. Система управления огнем получила новый прицел с тепловизионным каналом. Для облегчения эксплуатации в жарких условиях имеются кондиционеры.

Всего иракская армия должна, по некоторым данным, получить около 500 БМП-3М.

Источник изображения: Фото: Tactic.cell

Крое того, в настоящее время Ирак получает одну их самых современных версий российского танка Т-90С.