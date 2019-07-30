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30.07.2019
bmpd.livejournal.com

Техническая исправность авиационного парка ВВС США продолжает снижаться

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ВТС Lockheed C-5M Super Galaxy
Модернизированный военно-транспортный самолет Lockheed C-5M Super Galaxy (бортовой номер 87-0040, серийный 500-0126) ВВС США. 23.04.2015.
Источник изображения: Margo Papa / airliners.net

Как следует из опубликованных американской газетой "Air Force Times" данных ВВС США, уровень технической исправности авиационного парка ВВС США в 2018 финансовом году (закончился 30 cентября 2018 года) дополнительно снизился по отношению к предыдущему 2017 финансовому году. Уровень технической исправности авиационного парка ВВС США снижается непрерывно с 2012 финансового года, снизившись за шесть лет в целом на 8%.

Уровень технической исправности авиационного парка ВВС США в 2018 финансовом году (с) Air Force Times

Согласно опубликованным данным, в общей сложности 39 из 87 типов летательных аппаратов ВВС США столкнулись с ухудшением уровня технической исправности в 2018 фин году, причем некоторые значительно.

В частности, для истребителей пятого поколения Ljckheed Martin F-35A Lightning II техническая исправность снизилась на 5% (менее половины из 148 самолетов F-35А ВВС США были признаны способными к полетам в 2018 фин году). Также существенное снижение технической готовности затронуло истребители-бомбардировщики Boeing F-15E Strike Eagle (снижение на 4%, ввиду высокого уровня задействования в развертываниях), конвертопланы Bell Boeing CV-22 Osprey (на 7%), самолеты ДРЛО и управления Boeing E-3G Sentry системы AWACS (почти на 9%), военно-транспортные самолеты Lockhеed C-130H Hercules (почти на 5%), и турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты Beechcraft T-6A Texan II (на 10%, из-за неоднократной приостановки полетов ввиду проблем с кислородным обрудованием).

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Страны
США
Продукция
C-130
F-15
F-35
F-35A
MV-22 Osprey
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Boeing
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