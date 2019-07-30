В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76ТД

Как сообщается, в ночь на 26 июля 2019 года в Ливии на аэродроме Эль-Джуфра, контролируемом силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, в результате авиационного удара сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были уничтожены два транспортных самолета Ил-76ТД (украинские регистрационные номера UR-CMC и UR-CRP), принадлежащих украинской авиакомпании ООО "Европа Эйр". При этом погиб командир экипажа одного из самолетов Владимир Бухальский. Удар, по ряду сообщений, был нанесен используемыми силами ПНС турецкими беспилотными летательными аппаратами ТВ2 Bayraktar. Оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.

Остатки двух транспортных самолетов Ил-76ТД (украинские регистрационные номера UR-CMC и UR-CRP) украинской авиакомпании ООО "Европа Эйр", уничтоженных 26.07.2019 на ливийском аэродроме Эль-Джуфра, контролируемом силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, в результате авиационного удара беспилотных летательных аппаратов сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии (с) twitter.com/lostarmour

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Госавиаслужбой Украины получено сообщение об обстреле в Ливии Ил-76ТД бортномера UR-CMC и UR-CRP

В продолжение В Ливии на аэр. Al-Jufra уничтожены два украинских самолета Ил-76ТД, перевозивших оружие из ОАЭ.

25 июля с.г. Госавиаадминистрации Украины было направлено первичное сообщение об "акте незаконного вмешательства", а именно обстреле воздушных судов Ил-76ТД бортовые номера UR-CMC и UR-CRP, эксплуатантом которых является ООО "Европа Эйр". Местом вылета указывалось г. Абу Даби (ОАЭ), местом назначения - г. Лабрак (Ливия).

Как стало известно, самолеты изменили маршрут и из аэропорта Лабрак направили самолеты на аэродром Джуфра (Ливия) для перевозки "остатков груза".

Источники из числа отставников 25-й бригады транспортной авиации, проживающих в городе Николаеве, пожелавшие остаться инкогнито, сообщают, что рейсы выполняли в том числе военные пенсионеры, среди которых командир воздушного судна Ил-76ТД бортовой номер UR-CMC, гражданин Украины Бухальский В.В. По сообщению источника, воздушное судно было атаковано БЛА, командир пытался спасти судовые документы и погиб.

Погиб один из самых опытных летчиков 25-й Гвардейской Московской авиационной бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе (в/ч А3840), - Владимир Бухальский, некогда служивший заместителем командира авиабригады. Он прошел не одну горячую точку, принимал участие во многих операциях "Северный сокол". Доводилось ему бывать и в Ливии, где он погиб. В 2011 году он был командиром экипажа самолета, который вывозил украинцев с Ливии с началом массовых беспорядков. В августе 2012 г.экипаж под командованием подполковника Владимира Бухальского вылетел в Дамаск для эвакуации украинцев из Сирии.

Он закончил Тамбовское высшее авиационное училище в 1992 г. Служил в Запорожье, где у него и сейчас живут родители. В 1998 г. перевелся в Мелитополь. Здесь стал командиром воздушного корабля, командиром отряда, заместителем командира эскадрильи изаместителем командира Мелитопольской авиабригады Дмитрия Мымрикова.

Как отмечается на сайте ОАК "Ильюшин" срок эксплуатации судна истекает 31.08.2019 года.

По номеру борта на сайте FlightRadar24 рейс EPV-1506 последний раз зафиксирован над территорией Египта, в направлении Ливии.

Приказом Государственной авиационной службы Украины 27 июля 2019 г. приостановлено действие сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА ЭЙР" № UK 046. Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Конечным бенефициаром компании по данным на сайте сервиса YouControl ООО "ЕВРОПА ЭЙР" является киевлянка Нефедова Екатерина Павловна, размер взноса в уставный фонд - 867 300 грн. Директором предприятия указан Кравченко Виктора Алексеевича, который, по данным YouControl, является представителем еще 12 предприятий.

В Реестре гражданских воздушных судов Украины указано, что владельцем судов является компания INFINITE SEAL INC (Британские Виргинские острова).

На авиафорум по бортовым номером самолете можно найти историю эксплуатантов судна.

Компания "Ветеран Авиакомпания (Армения) из приведенного списка бывших владельцев данного Ил-76ТД упоминается в журналистском расследовании армянской газеты "Hetq" (издается с 2001 года в Ереване, основана ОО "Журналистов-расследователей"), как часть сети авиакомпаний, которая поддерживала Башара Асада в Сирии.

"Армянская компания "Ветеран Авиа"- лишь часть сети. Компании под таким названием есть в Греции, Индии, Пакистане, Великобритании (эксплуатантом была армянская компания, другие были офисами). За всеми стоит одно и та же лицо - житель ОАЭ предприниматель с индийским фамилией Джайдип Мирчандани"- писали в Hetq.

Авиакомпанию ООО "ЕВРОПА ЭЙР" контролирует Джайдип Мирчандани (Jaideep Mirchandani), которому по данным Госдепа США принадлежат авиакомпании: Rayyan Air Pvt Ltd., Veteran Avia LLC, Aerospace One, SA, Agneet Sky Limited, Aeolus FZE, Aerospace Company FZE , Aircon Beibars FZE, и Aristeidis A. Pappas.

По данным того же отчета Бюро промышленности и безопасности, Джайдип Мирчандани и члены его семьи обвинялись в действиях, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США, а именно, попытках использовать зарегистрирован ный в США самолет для транспортировки российской валюты для поддержки правительства Сирии, и были внесены в "черный список".

В 2016 году николаевские СМИ сообщали о визите Джайдип Мирчандани в роли директора компании "SKY ONE FZE" в сопровождении помощницы директора Русланы Нефедовой.

Ливийские военно-воздушные силы под руководством правительства национального согласия ранним утром в пятницу нанесли многочисленные удары по авиабазе Аль-Джуфра в центральной части Ливии, уничтожив склад боеприпасов и транспортный самолет Ил-76, доставивший груз для вооруженных группировок маршалла Халифы Хафтара.

В заявлении Объединенного оперативного командования Западной военной зоны говорится, что в ходе воздушных налетов была также разрушена система противовоздушной обороны.

Источники в средствах массовой информации, близкие к командованию Хафтара, подтвердили атаки беспилотников, не предоставив подробных сведений о повреждениях и жертвах.

Местные жители в городах Хун и Ваддан сказали, что они услышали несколько громких взрывов на авиабазе Аль-Джуфра около 4:00 утра.

Ливийские ВВС возобновили атаки беспилотников в пятницу утром.