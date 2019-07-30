С морским характером: Путин призвал создать в России уникальный флот

Российский Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность и национальные интересы государства и способен дать достойный отпор любому агрессору. Об этом, принимая главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, заявил президент Владимир Путин. Российские корабли также прошли парадным строем в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани и в сирийском Тартусе. Как заявил "Известиям" главком ВМФ адмирал Николай Евменов, смотр в Санкт-Петербурге наглядно продемонстрировал готовность флота к выполнению любых задач.

Российский Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность и национальные интересы государства и способен дать достойный отпор любому агрессору. Об этом, принимая главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, заявил президент Владимир Путин. Российские корабли также прошли парадным строем в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани и в сирийском Тартусе. Как заявил "Известиям" главком ВМФ адмирал Николай Евменов, смотр в Санкт-Петербурге наглядно продемонстрировал готовность флота к выполнению любых задач.

"Полный вперед"

Перед началом парада Владимир Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствовал и поздравил экипажи.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, глава государства напомнил о роли, которую играли военные моряки в обеспечении как безопасности страны, так и в научных исследованиях. И сегодня флот в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения, отметил президент. По его словам, только в этом году в состав флота войдут 15 новых кораблей и боевых катеров.

— Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — подчеркнул Владимир Путин. — Гарантия этому — уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом.

Глава государства поблагодарил всех матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество, за службу России.

— Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше, — пообещал российский лидер. — Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот — флот сильной, суверенной державы.

Уже на торжественном приеме в здании Главного адмиралтейства президент подчеркнул, что для всех поколений российских моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

— Наш долг — приумножить могущество Военно-морского флота России, надводных, подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты. Их успешное развитие — обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан, — сказал глава государства, отметив, что государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота.

Наглядная демонстрация

В параде по случаю 323-й годовщины создания ВМФ России приняли участие свыше 4 тыс. моряков Балтийского, Черноморского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии. В торжественном мероприятии были задействованы более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также группа морской авиации численностью более чем 40 самолетов.

На параде присутствовали представители российского военного руководства, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, заместители министра обороны и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. В торжественных мероприятиях в этом году участвовали 26 военных делегаций. Вместе с российскими кораблями в парадном строю также прошли китайский эсминец Xiang и индийский фрегат Tarkash.

Перед началом главного военно-морского парада о готовности войск по видеотрансляции доложили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову командующие парадами из Североморска, Балтийска, Севастополя и сирийского Тартуса.

В последние годы ВМФ России активно развивается, оснащается новыми кораблями, подводными лодками, самолетами морской авиации и новейшими системами вооружения. Флот поддерживает высокий уровень боеготовности, его возрастающие возможности наглядно доказаны на многочисленных учениях, включая учения на общефлотском и межвидовом уровне, а главный военно-морской парад иллюстрирует степень и динамику этого развития, заявил "Известиям" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Парад в Санкт-Петербурге был организационно разделен на две части. В Кронштадте в строю прошли корабли большого водоизмещения: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие десантные корабли (БДК). Боевую мощь Военно-морского флота представляли атомный подводный крейсер "Смоленск" и целый ряд кораблей, прошедших модернизацию: БДК "Минск", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ", малый ракетный корабль "Ливень", а также один из самых современных представителей Черноморского флота — патрульный корабль "Василий Быков". Флагманом парада стал ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил в Кронштадте дальний поход, который продолжался около пяти месяцев и, по сути, является кругосветным плаванием. На протяжении всего этого времени, в том числе непосредственно перед парадом, экипаж ежедневно отрабатывал сложные учебно-боевые задачи, сообщил "Известиям" командир одной из боевых частей корабля.

К прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной были привлечены 25 кораблей и катеров, в том числе малые ракетные корабли "Пассат" и "Советск" и морской тральщик "Иван Антонов".

Воздушную часть парада, несмотря на резко изменившуюся погоду, низкую облачность и сильный ветер, было решено не отменять. В ней приняли участие более 40 летательных аппаратов: самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, а также многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения. В завершение пролета пять истребителей окрасили небо в цвета российского триколора.

Наземная составляющая флота была представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

С особым вниманием

В акватории Невы прохождение кораблей было организовано по сложной схеме. Часть кораблей-участников стояли на якорях, а остальные шли мимо них. Возглавил статичный парадный строй первый российский линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи. Он стоял на рейде напротив Эрмитажа. За ним выстроились в ряд самые малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корвет "Гремящий", фрегат "Адмирал Касатонов" и дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" — головной корабль совершенно нового проекта 22350, представители которого уже в ближайшее время войдут в состав флота. Передача "Касатонова" ВМФ запланирована на 2019 год.

В день парада и за несколько дней до него корабли собрали на набережных Санкт-Петербурга огромное количество российских и иностранных туристов. Некоторые корабли — участники парада были открыты для посещения. Из-за огромного туристического потока в эти дни цены на билеты резко выросли, а на многих гостиницах были вывешены объявления, что мест нет.

День Военно-морского флота в России — всенародный праздник, поскольку на флоте служат или служили люди практически из каждой семьи, рассказал "Известиям" бывший главком ВМФ адмирал флота Феликс Громов.

— У России огромная протяженность морских границ, и им нужна надежная защита, — отметил адмирал. — Профессия военного моряка всегда была в большом почете. Многие мальчишки мечтают о морской форме.

Традиция проведения военно-морских парадов была введена еще в 1699 году императором Петром I, однако первым настоящим с точки зрения соблюдения церемониала считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте. После 1917 года морские парады регулярно проводились 1 мая и 7 ноября. После Великой Отечественной войны смотр кораблей проходил и в День Военно-морского флота, в последнее воскресенье июля. При этом сам термин "Главный военно-морской парад" появился только в 1996 году — в год 300-летия создания ВМФ России.