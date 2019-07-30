The Conversation (Австралия): укрепление позиций НАТО в Прибалтике в пику Москве

Портал "Конверсейшн" взялся разобраться в причинах расширения присутствия войск НАТО в странах Прибалтики. Прежде всего, прибалты опасаются бездействия стран — членов альянса, не желающих втягивать своих солдат в прямой конфликт с Россией в случае агрессии. Но, реагируя на чувство незащищенности своих новых союзников, НАТО рискует обострить отношения с Россией.

В 2017 году НАТО расширило свое присутствие на восточном фланге. В рамках программы "Расширенное передовое присутствие НАТО" на территории Эстонии, Литвы, Латвии и Польши были размещены усиленные батальоны. Франция, присутствующая в Эстонии с 300 солдатами, участвует с другими государствами-членами НАТО в этой программе.

После окончания холодной войны операций по развертыванию сил такого масштаба не было. Решение направить войска к границам России было принято в связи с ощущением отсутствия безопасности этих стран. Действительно, российская интервенция в Украину, официально мотивированная желанием защитить русскоязычных граждан и вытекающей из этого политикой "свершившегося факта", усилила ощущение незащищенности в трех странах, граничащих с Россией, несмотря на их членство в НАТО.

Предлагаем проанализировать и разобраться в причинах, повлекших это размещение войск.

Кремль регулярно прикрывается защитой российских соотечественников за рубежом для оправдания своих внешних вмешательств. Так в 2008 году министр иностранных дел Сергей Лавров указал на существование "этнической чистки" против русских в Грузии перед тем, как российские военные вторглись на территорию этой страны.

В 2014 году неопознанные "зеленые человечки" вторглись в Крым, украинскую территорию преимущественно с русскоговорящим населением, на которую вскоре прибыли российские военные. Аннексии этой территории предшествовал референдум, организованный Россией и не признанный Западом.

Хотя защита русскоязычного населения в странах, граничащих с Россией, и упоминается Кремлем для оправдания своих действий, некоторые аналитики считают, что сближение НАТО с этими странами и их возможное присоединение к Альянсу подтолкнуло Москву к военному вмешательству. Эти страны стали де-факто нестабильными и соответственно "неудобоваримыми" для НАТО.

В странах Балтии, в частности в Эстонии и Латвии, четверть населения составляют русские. Такое сильное русскоязычное присутствие беспокоит эти государства, которые боятся российской интервенции.

Систематическая дезинформация и обвинения в дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии рассматриваются как предпосылки возможного вмешательства. Однако все три страны Балтии и Польша уже являются членами Альянса, и поэтому намеки на украинский и грузинский сценарии очень относительны.

Растущее чувство незащищенности в странах Балтии можно объяснить также их страхом, что НАТО их не поддержит в случае российской интервенции и аннексии их территорий. Действительно, несмотря на международное осуждение, интервенцию в Украине и аннексию Крыма, часто называют российской стратегией "свершившегося факта".

Эта стратегия заключается в быстром вмешательстве и окончательной аннексии территорий. А затем кремлевские дипломаты и политики занимаются тем, что пытаются вести дела обычным порядком с государствами, которые выступали против этих действий.

Эта политика основана на предположении, что западные государства предпочтут начать политику "перезагрузки" с Россией и, таким образом, де-факто признают аннексию, а не введут бессрочные санкции против Москвы или не начнут военную операцию.

К этому добавляются действия, направленные на дестабилизацию ситуации, с которыми сталкиваются страны Балтии. Подозрения в кибератаках и мобилизация российской диаспоры Эстонии и Латвии, создают напряженность в этих государствах.

Такого рода действия не подпадают под статью 5 Вашингтонского договора, которая устанавливает принцип коллективной защиты Альянса: вооруженное нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всех его членов в соответствии со статьей 51 Устава ООН, допускающей коллективную оборону.

Но в 5 статье речь идет о вооруженном нападении и поэтому она не может быть использована в случае гибридных атак. Таким образом, России удается при помощи нетрадиционных методов дестабилизировать страны Балтии, проверяя при этом солидарность стран-членов НАТО.

С другой стороны, даже если предположить, что совершилось вооруженное нападение, 5 статья применяется не сразу. Если Россия вторгнется в страны Балтии, решение об ответном ударе должно быть принято консенсусом 29 государств - членов НАТО. Хотя вооруженное нападение со стороны России кажется маловероятным, один из аналитических центров США просчитал, что России потребуется 36 часов для того, чтобы взять под свой контроль все три балтийских государства.

Та легкость, с которой Россия может осуществить военное вторжение в Эстонию, Латвию и Литву, объясняется наличием системы A2AD, развернутой в Калининграде и на западе России. Наличие противовоздушных, противокорабельных и наземных ракет не позволит силам НАТО проникнуть на территорию стран Балтии в случае агрессии.

"Расширенное передовое присутствие НАТО" на территории этих стран направлено на сдерживание России по двум причинам. Во-первых, развертывание войск НАТО на месте оповестит Альянс о вторжении "зеленых человечков" в режиме реального времени в случае нападения.

Во-вторых, в случае угрозы, западные страны автоматически будут вовлечены в возможный кризис. Страны Балтии опасаются бездействия стран-основателей Альянса, не желающих втягивать своих солдат в прямой конфликт с Россией в случае нападения. Статья 5 используется на основе консенсуса…… Кроме того, как уже отмечалось, отсутствие ясности в отношении гибридных атак, и сомнения в возможной причастности России вызывают нерешительность у государств-членов НАТО.

Для России присутствие сил НАТО на восточном фланге противоречит основополагающему акту 1997 года между Россией и Альянсом, согласно которому на территории новых стран-членов не могут быть размещены существенные боевые силы.

НАТО не принимает этот аргумент, утверждая, что ротация войск не является нарушением соглашений. Тем не менее, Кремль рассматривает это военное развертывание на своих границах как провокацию со стороны НАТО.

Кроме того, защита, предусмотренная статьей 5, подорвана гибридными атаками. Она остается символически значимой, и маловероятно, что Россия рискнет аннексировать страны Балтии военным путем. Но, реагируя на чувство незащищенности своих новых союзников, НАТО рискует обострить отношения с Россией.