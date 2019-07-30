Военные химики России примут участие в "китайском" этапе международного конкурса "Безопасная среда"

На китайском полигоне Корла прошла жеребьёвка команд, участвующих в международном этапе конкурса "Безопасная среда" среди специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Процедура определила, с какой техникой, стрелковым оружием и экипировкой команды будут выступать в ходе основного этапа состязаний.

В этом году в конкурсе участвуют представители пяти стран: России, Китая, Вьетнама, Египта и Армении.

По правилам жеребьёвки команды подбирают комплект экипировки из представленного арсенала в соответствии с очередью, которая определяется случайным образом. Между представителями команд распределили разведывательные химические машины FZC02B, автоматические винтовки Type 95, а также приборы химической и радиоразведки, средства индивидуальной защиты и другое оборудование, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Телеканал "Звезда" сообщает, что в этом году на конкурсе все страны, в том числе Россия, будут использовать технику НОАК. При этом, как отметил представитель России в судейской коллегии конкурса полковник Валерий Маров, сборная ВС РФ оставила за собой право использовать свои средства индивидуальной защиты.

Состязания АрМИ-2019 пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.