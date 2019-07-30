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30.07.2019
bmpd.livejournal.com

2-й гаубичный дивизион самоходных систем 2С19М1 227-й артиллерийской бригады ЮВО на учениях

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Фоторепортаж - 2-й гаубичный дивизион 227-й артбригады ЮВО на учениях.

Минобороны РФ наконец разродилось фотками самоходных орудий 2С19М1 "Мста-С" 2-го гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 227-й артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Восемнадцать орудий были поставлены в бригаду весной 2019 г. А это означает завершение перехода на новый штат одиннадцати артиллерийских бригад Сухопутный войск и Военно-морского флота. Теперь в бригадах два дивизиона орудий калибра 152мм, один реактивный дивизион на машинах 9К57 (БМ-27) "Ураган" и один противотанковый дивизион. Ещё две артбригады (45-я и 385-я) имеют свой особый штат. В ближайшее время будут сформированы ещё две артиллерийские бригады - одна для 8-й общевойсковой армии и одна отдельная для Воздушно-десантных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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