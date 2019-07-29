В Приднестровье чествуют российских миротворцев

Годовщине начала миротворческой операции на берегах Днестра был посвящен фестиваль "За мирное небо спасибо" в городе Бендеры Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Мероприятия начались с митинга, на котором выступил президент ПМР Вадим Красносельский. Он сравнил российских миротворцев с воинами-освободителями. "Отношение приднестровцев к миротворцам абсолютно понятно. Для нас воин-миротворец - это такой же солдат-освободитель, как воин 1944-го года, освободивший нашу территорию от фашистской чумы", - сказал он. Красносельский также отметил, что на фоне успешности реализующейся уже 27 лет миротворческой операции политики соседней Молдавии ставят под сомнение необходимость присутствия Приднестровье российских войск.

По мнению президента, "эти политики в своем стремлении объединились в некий альянс. Одна половина прямо говорит о необходимости выдворения российского воина, другая половина молчаливо соглашается с этим мнением". Красносельский подчеркнул, что именно те политики, которые молчаливо соглашаются с призывами о замене действующего миротворческого формата, сегодня говорят о необходимости построения политического диалога с Приднестровьем.

Красносельский выразил благодарность России, которая все эти годы остаётся главным гарантом мира на Днестре.

Об основных этапах миротворческой миссии в зоне конфликта напомнил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков: прологом к вводу миротворцев стало соглашение, подписанное 21 июля 1992 года в Москве по инициативе России, об основных принципах урегулирования конфликта. После чего 27 июля была создана ОКК. В тот же день в обозначенную комиссией Зону безопасности начали вводиться миротворческие подразделения.

Первыми туда входили российские десантники.