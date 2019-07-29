Су-57 – "Козырь" против американских истребителей (+ВИДЕО)

Америка продолжает сравнивать истребители не в свою пользу

СМИ, в частности американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest, в последнее время с завидной энергией обсуждают информацию, где проводится сравнение характеристик истребителей США и России. Пресса, на экспертном и околоэкспертном уровне предпринимает попытки спрогнозировать, кто же имеет большие преимущества в сражении и может стать победителем в воздушной схватке. Гипотетические бои проводились F-15 Eagle против российских Су-35 и Су-57.

Основу ударной мощи ВВС и авиации ВМС США составляют истребители, линейка которых в настоящее время, после снятия с производства и вооружения F-14, начинается с F-15 Eagle, и далее идет по возрастающей – от "орла" F-15, в направлении F-16, затем к F-18, не минует F-22 и завершается "молнией" F-35. Основным истребителем воздушного боя является F-15 Eaglе (Орел), и хотя в Америке в последнее время его называют "старым орлом", задержки в исполнении программ по созданию Lockheed Martin F-35 Lightning II (Молния II) усиливают его значимость для Пентагона.

F-15 Eagle был разработан McDonnell Douglas, который позднее вошел в состав Boeing. Истребитель впервые поднялся в воздух 27 июля 1972 года, а крупносерийное производство стартовало в 1976 году. В 80-90-х годах прошлого века F-15 считался символом ВВС США. Но спустя годы выработка ресурса стала для него серьезной проблемой, особенно на фоне создания Россией и Китаем новейших истребителей пятого поколения.

По мнению американских журналистов, "Орел", несмотря на возраст, по-прежнему один из лучших истребителей, стоящих на вооружении ВВС США и, благодаря обновленным системам вооружения, он еще прослужит не одно десятилетие и будет способен доминировать в небе. Хотя в одной из последних публикаций издательства журналисты победу в воздушной битве или в dogfight-"собачьей свалке" отдали российскому Су-35, считая все же, что в поединках на больших расстояниях радары с АФАР APG-63 и APG-82 дают преимущества именно F-15.

В статье The National Interest "F-15C Eagle против российского Су-57: кто победит в этом бою?" содержится информация по возможному воздушному сражению между F-15С и Cу-57. Американские F-15C Eagle, которые составляют половину всех истребителей ВВС США, не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57 без серьезной модернизации, считает журнал.

Компанией Lockheed Martin уже ведется разработка Lеgion Pod (IRST-infrared search and track) модуля инфракрасного поиска и отслеживания для F-15, позволяющего "обходить" стелс-технологии и первым наносить удар. The National Interest отмечает, что если Су-57 сможет уклониться от такого нападения, то в этом случае F-15 будет в проигрышном положении по сравнению с необычайно маневренным российским истребителем.

А российские истребители представляют угрозу не только для F-15, но и для F-35 Lightning II - издание разместило статью с названием "Смерть F-35".

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в Опытно-конструкторском бюро им. П.О. Сухого. Истребитель превосходит машины предыдущих поколений по времени нахождения в воздухе и по боевому радиусу действия, он переходит на сверхзвук без форсажа, может развивать скорость до 2,6 тыс км/час, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров. Среди уникальных способностей Су-57 выделяются взлет и посадка на коротких дистанциях. Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. На первых образцах устанавливался двигатель АЛ-41Ф1усовершенствованной модификации, на которых также летают серийные истребители Су-35 поколения 4++. Разработан двигатель "второго этапа", который вскоре получат Су-57.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи в мае 2019 года распорядился к 2028 году полностью переоснастить новейшими самолетами Су-57 три авиационных полка, сообщалось на сайте Кремля.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов анонсировал начало серийного производства истребителя Су-57, который он ранее назвал "нашим козырем". Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку 76 машин, по планам военного ведомства и ОПК первый серийный Су-57 поступит в ВКС уже в этом году.

Ирина Дронина