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29.07.2019
Российская газета

Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео, на котором запечатлен выстрел из танка T-90A по технике террористов.

Видео размещено на Twitter-странице Syrian Military Capabilities. В пояснении говорится, что оно снято на севере Хамы. Впечатляет расстояние, с которого был сделан выстрел.

"T-90A уничтожает технику террористов в пяти километрах от танка", - сказано в комментарии к видео.

Примечательно, что съемки велись изнутри танка через тепловизор. Таким образом зритель может видеть то, что видели сами танкисты.

На видео под шум двигателя слышны переговоры членов экипажа. Потом - выстрел и черный дым на месте попадания. После этого, судя по всему, танк начал менять позицию, чтобы самому не попасть под обстрел.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
ИТ
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