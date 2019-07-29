Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков
В интернете появилось видео, на котором запечатлен выстрел из танка T-90A по технике террористов.
#SAA T-90A destroying a terrorist technical thatвЂ™s 5 KM far from the tank
In North #Hama CS pic.twitter.com/gN6ESJMYlc— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) 27 РёСЋР»СЏ 2019 Рі.
Видео размещено на Twitter-странице Syrian Military Capabilities. В пояснении говорится, что оно снято на севере Хамы. Впечатляет расстояние, с которого был сделан выстрел.
"T-90A уничтожает технику террористов в пяти километрах от танка", - сказано в комментарии к видео.
Примечательно, что съемки велись изнутри танка через тепловизор. Таким образом зритель может видеть то, что видели сами танкисты.
На видео под шум двигателя слышны переговоры членов экипажа. Потом - выстрел и черный дым на месте попадания. После этого, судя по всему, танк начал менять позицию, чтобы самому не попасть под обстрел.
Руслан Мельников
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются