США готовит поставку бронетранспортёров Stryker Таиланду

Соединенные Штаты готовятся поставить Таиланду партию колесных бронетранспортеров Stryker. Агентство по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) Министерства обороны США направило в Конгресс уведомление о планируемой продаже.

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Министерство обороны США готовится поставить Таиланду 60 колесных бронетранспортеров Stryker по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Продажа уже одобрена американским Госдепом и оценивается в 175 млн долл.

Сообщается, что техника будет поставлена в варианте линейного бронетранспортера ICV с установленным вооружением в виде 12,7-мм пулемета М2. другое вооружение устанавливаться не будет. Вся техника будет взята из наличия американской армии с проведением предварительного капитального ремонта. При чем Таиланд оплачивает только 37 бронетранспортеров М1126 Stryker ICV, покупку которых ранее заказал в США. Еще 23 бронемашины Соединенные Штаты поставят Таиланду безвозмедно. Начало поставок ожидается до конца этого года.

В случае реализации данного соглашения Таиланд станет первым иностранным государством, получившим бронетранспортер Stryker на вооружение за пределами США. Все ранее планировавшие поставки бронетранспортеров другим странам реализованы не были.