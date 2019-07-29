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29.07.2019
РИА Новости

Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о ядерных авариях

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Добыча природного урана
Добыча природного урана.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности в случае ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, сообщается на сайте кабмина.

Соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании правительства 25 июля.

Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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