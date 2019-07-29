Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Более 360 кораблей и подводных лодок, 148 тысяч человек личного состава, четыре флота и одна флотилия — в воскресенье, 28 июля, профессиональный праздник отмечают военные моряки. В главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге примут участие самые современные боевые корабли. Каждый из них — плод труда тысяч специалистов, потративших годы на воплощение эскизных проектов в металле. Однако далеко не все смелые задумки отечественных корабелов удалось реализовать. РИА Новости рассказывает о наиболее амбициозных проектах кораблей, так и не вышедших в море.

Сталинские линкоры

В начале 1930-х советское руководство взяло курс на создание мощного океанского флота. Его ядром и главной ударной силой должны были стать линейные корабли проекта 23. Головной линкор серии "Советский Союз" заложили 15 июля 1938-го на Балтийском заводе. Параллельно приступили к строительству "Советской Украины" — в Николаеве, "Советской России" и "Советской Белоруссии" — в Молотовске.

Снимок строящегося на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип "Советский Союз") Источник изображения: © Фото : Public domain

Эти линкоры были бы самыми большими и мощными в мире. Полное водоизмещение каждого превышало 65 тысяч тонн, длина — 270 метров, ширина — 38 метров. Мощность двигателей превышала 200 тысяч лошадиных сил и позволяла развивать скорость до 29 узлов. Экипаж — 1226 матросов и 66 офицеров.

Основное вооружение — три башни с орудиями калибра 406 миллиметров. По три на каждую. Пушки стреляли 1105-килограммовыми снарядами на дальность порядка 46 километров. При этом сами линкоры были очень хорошо защищены от огня противника. Толщина броневого пояса — 375-420 миллиметров. Противоторпедная защита рассчитана на взрыв заряда до 750 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для противовоздушной обороны — шесть спаренных 100-миллиметровых пушек Б-54 и десять четырехствольных скорострельных установок 46-К калибра 37 миллиметров.

Но началась Великая Отечественная война. К июню 1941-го "Советский Союз" был готов на 21 процент, "Советская Украина" — на 18 процентов, "Советская Россия" — на пять процентов. Десятого сентября 1941-го линкоры официально исключили из состава советского ВМФ и расформировали уже созданные экипажи. Корпуса частично разобрали. Так, броня "Советского Союза" пошла на строительство оборонительных сооружений под Ленинградом. После войны возвращаться к проекту не стали, так как линкоры уже считались морально устаревшими. В Мировом океане теперь хозяйничали авианосцы.

Ныряющий ракетоносец

Проект 1231 "Дельфин", разрабатывавшийся в 1950-1960-х, представлял собой принципиально новый тип боевых кораблей — ракетоносный гибрид скоростного катера на подводных крыльях и подводной лодки. Автором и инициатором идеи "ныряющего катера" был руководитель государства Никита Хрущев. По задумке, "Дельфин" должен был погружаться и перемещаться под водой, что обеспечивало бы особую скрытность.

Согласно проекту, водоизмещение — 450-600 тонн, длина — 63 метра, скорость — от 14 до 38 узлов в зависимости от режима хода. Автономность плавания — пять суток в надводном положении и двое суток в подводном. Основное вооружение — перспективные крылатые противокорабельные ракеты П-25.

Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями) Источник изображения: © Фото : Э. А. Афрамеев - журнал "Военный парад". № 3 за 1998 г. стр. 92-98

"Дельфин" должен был сближаться с противником в подводном положении, всплывать, на высокой надводной скорости выходить на рубеж стрельбы, выпускать ракеты и вновь уходить под воду. Однако тактика была недостаточно проработана и плохо учитывала возможные варианты противодействия.

После детальной проработки ТТХ разработчики выяснили, что по степени защищенности корабль проекта 1231 не превосходит обычные надводные катера, а стоимость изготовления гораздо выше. Работы над "Дельфином" завершились на стадии технического проекта.

Десантная субмарина

Атомные подводные лодки проекта 717 — очень необычный класс транспортно-десантных субмарин. По замыслу конструкторов, АПЛ должна была подходить к необорудованному берегу и через носовые аппарели выпускать бронетехнику и морских пехотинцев. Разработка началась в 1967-м, технический проект сдали в 1971-м. Конструктивно лодка состояла из трех корпусов. В центральном — основные системы, экипаж и личный состав десанта. В боковых — около 20 плавающих танков и БТР. Проектная длина подлодки — 190 метров, надводное водоизмещение — 18 тысяч тонн.

Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717 Источник изображения:

Лодка могла нести 252 мины в минных трубах, осуществлять спасательные работы с применением подводных аппаратов, имела на борту шесть торпедных аппаратов и две 30-миллиметровые артиллерийские установки для самообороны. Однако до воплощения в металле дело не дошло. К моменту завершения проектирования для достижения военного паритета с США Советскому Союзу потребовались подлодки с баллистическими ракетами. Все ведущие ЦКБ и судостроительные заводы занимались подводными атомоходами с ядерным оружием. Смелый проект транспортно-десантной субмарины навечно "сдвинули вправо".

Судьба авианосца

Вершина советской программы авианесущих кораблей — атомный "Ульяновск" проекта 1143.7, заложенный на стапеле 25 ноября 1988-го. По габаритам и возможностям он вплотную приблизился к американским гигантам. Полное водоизмещение — почти 80 тысяч тонн (98 тысяч у "Нимица"), длина — около 325 метров и ширина более 70 метров (40 по ватерлинии).

Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле Источник изображения: © Public domain

Корабль мог находиться в автономном плавании 120 суток и брать на борт внушительное авиакрыло: 70 самолетов и вертолетов. Промышленность предлагала для него относительно готовые машины Су-33 (так с 1988 года назывался Су-27К), Ка-27 и совершенно новый корабельный самолет радиолокационного дозора Як-44. Собственное вооружение — противокорабельные ракеты "Гранит".

Модель АТАВКР "Ульяновск" Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / 39popugaev /

К сожалению, в ноябре 1991 года частично готовый крейсер исключили из состава ВМФ, а финансирование строительства прекратилось в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Некоторое время Черноморский судостроительный завод вел монтаж и сборку на собственные средства, но в начале 1992-го, после распада СССР, Россия и Украина окончательно отказались от корабля. С 5 февраля 1992 года приступили к разделке корпусных конструкций "Ульяновска". Уже к 29 октября 1992-го стапель, на котором строился корабль, был полностью свободен.