Горят "Илы": в Ливии уничтожены украинские самолеты

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия. По другим сведениям, уничтожен один Ил-76 в разрушенном арсенале. Украинские СМИ сообщают, что был уничтожен самолет Ан-124, а пилот из Мелитополя погиб.

Ракетный удар сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по авиабазе Эль-Джуфра привел к уничтожению украинских самолетов. Как сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на заявление ПНС, уничтожен один военно-транспортный самолет Ил-76.

Сожжен также склад боеприпасов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

По данным портала Avia.pro, ракетами были уничтожены два украинских самолета Ил-76, принадлежавшие якобы марокканской авиакомпании Alfa Air. Командир одного из воздушных судов погиб, говорится в сообщении, передает ФАН.

Наконец, украинское информагентство РИА "Мелитополь" сообщило об уничтожении одного самолета Ан-124 "Руслан" ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo. По данным издания, был убит пилот-украинец из Мелитополя, работавший в Ливии по контракту.

Официального подтверждения данных от Украины и сил ЛНА Халифы Хафтара нет.

Глава отдела исследований Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко в разговоре с НСН заявил, что Украина не участвует в гражданской войне в Ливии.

"Не думаю, чтобы Украина занималась какой-то политикой. Здесь все достаточно просто. Деньги. Я больше чем уверен в том, что они продают там бывшее советское или российское оружие - в общем, то, что у них есть. Украина наживается на войне. Это, кстати говоря, делает не только Украина, но и Белоруссия, и другие, кто считает это возможным", - заявил он.

По словам Малашенко, нет никакого прямого участия в войне - лишь коммерческие начинания Киева и частных компаний. Эксперт подчеркнул, что ничего особенного не происходит и громких выводов делать из этого не стоит.

В Ливии продолжается гражданская война, гибнут гражданские: в начале июля по центру содержания беженцев в пригороде столицы - Триполи - был нанесен авиаудар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

Ранения получили примерно 80 человек. Центр содержания беженцев находится в пригороде города. Власти Ливии предоставили фотоматериалы, на которых видно, как раненых госпитализируют после удара.

Боестолкновения в Ливии разгорелись с новой силой в середине весны 2019 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе конфликта вокруг Триполи погибли более 650 человек, еще порядка 3,5 тыс. получили ранения.

Накануне президентских и парламентских выборов в Ливии верховный главнокомандующий оппозиционных сил фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи.

Власти ПНС заявили, что Хафтар атакует город несколькими колоннами. Фельдмаршал заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от "вооруженных группировок боевиков".

Международные наблюдатели считают, что наступление Ливийской национальной армии Хафтара может покончить с двоевластием в Ливии. В 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи, в стране под эгидой ООН было сформировано Правительство национального согласия, возглавленное Фаизом Сараджем.

Парламент Ливии в городе Тобрук отказался признавать правительство Сараджа. В стране вспыхнула гражданская война, но после нескольких крупных сражений конфликт был "заморожен". Все последовавшие в дальнейшем переговоры между Тобруком и Триполи не приносили никаких осязаемых результатов.

Вскоре после апрельского наступления хафтаровцев войска Правительства национального согласия заявили, что остановили фельдмаршала. "Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная. 150 человек Хафтара взяты в плен", - заявил источник в силах ПНС.

Однако вскоре источники РИА "Новости", близкие к командованию Хафтара, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а тобрукские солдаты маршала удерживают аэропорт. "Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои", - сказал собеседник агентства.

При этом на фоне гражданской войны в Ливию проникли и террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России). Боевиков, получивших опыт войны в Сирии, передислоцируют в ливийскую Мисурату, где возглавить их может Абу Бакр аль-Багдади.

Иван Апулеев