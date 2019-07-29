Гендиректор "Северной верфи" подвел итоги кругосветного похода фрегата "Адмирал Горшков"

Корабль показал высокую эксплуатационную надежность, отметил Игорь Пономарев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Кругосветный поход отряда боевых кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 стал великолепной рекламой российской военно-морской техники. Об этом ТАСС заявил генеральный директор АО "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Игорь Пономарев.

"Кругосветный поход кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" стал, по сути, великолепной рекламой той техники, которую выпускает российская кораблестроительная промышленность, а также ее экспортного потенциала", - отметил глава предприятия, строящего фрегаты проекта 22350, корветы проектов 20380, 20385 и 20386, а также корабли материально-технического обеспечения.

"В кругосветном походе фрегат показал высокую эксплуатационную надежность и произвел, в частности, большое впечатление на командование Военно-морских сил Китая", - подчеркнул Пономарев.

По его словам, демонстрация серийных российских боевых кораблей в ходе недавно прошедшего в Санкт-Петербурге IX Международного военно-морского салона будет способствовать продвижению военно-морской техники на мировой рынок.

"Потенциальные иностранные заказчики в ходе салона имели возможность убедиться, что предлагаемые сегодня "Рособоронэкспортом" боевые корабли различных проектов реально существуют и плавают, их можно осмотреть и получить всю необходимую информацию", - отметил руководитель "Северной верфи". "Тем более, что эти корабли не только производятся серийно и приняты на вооружение Военно-морского флота России, но и показали высокую боевую эффективность при выполнении боевых задач", - сказал он.

Россия на данный момент присутствует практически во всех сегментах мирового рынка продукции для военно-морского флота и способна обеспечить потребности любого заказчика. "Рособоронэкспорт" поставляет корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них. Как сообщил 8 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, стоимость заказов по военно-морской тематике быстро растет. "Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в части продукции для ВМС превышает $5 млрд, что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих", - отметил он.