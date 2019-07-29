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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Черноморский флот получит новый тральщик в августе

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Тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. 25 апреля 2018 года
Тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. 25 апреля 2018 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Севастополь. 28 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" поступит на Черноморский флот (ЧФ) до конца лета, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Морской тральщик "Иван Антонов" в настоящий момент принимает участие в параде в Санкт-Петербурге от Черноморского флота. Он завершит парадные мероприятия и прибудет сюда. Здесь состоится подъем флага", - сказал Рулев.

Представитель флота уточнил, что прибытие ожидается в августе.

Как сообщалось, корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в рамках кораблестроительной программы, предусматривающей переоснащение и развитие минно-тральных сил ВМФ. В декабре 2018 года была подписана приемная документация о завершении испытаний корабля.

Тральщик получил свое название в честь снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.

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Продукция
Иван Антонов
Компании
СНСЗ
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пр. 12700
ЧФ
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