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29.07.2019
Lenta.ru

Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске

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/ YouTube

Израиль и США провели на Аляске испытания новейшего комплекса противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow-3), способного поражать цели за пределами земной атмосферы. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны Израиля. Видео учений опубликовано на официальном YouTube-канале министерства.

"Летные испытания успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей. Испытания проводились на Аляске для того, чтобы проверить возможности, которые нельзя протестировать в Израиле", — говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить". По его словам, Израиль добился колоссальных успехов в сфере безопасности. "Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще", — отметил политик.

Это первые испытания израильского комплекса за пределами страны. За маневрами, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

В январе Минобороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса "Хец-3" с израильской авиабазы Пальмахим. Оружие успешно поразило внеатмосферную баллистическую цель, отметили в министерстве.

Комплекс "Хец-3" предназначен, в частности, для выявления и уничтожения иранских ракет "Шихаб-3", а также других ракет большой дальности. Противоракеты израильской системы способны на перехват ракет, не имея точных данных об их местонахождении. Так, система способна установить местоположение цели уже после выхода на орбиту.

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