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29.07.2019
Российская газета

Медведев принял участие в торжествах в Севастополе по случаю Дня ВМФ

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В Севастополе завершился Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского флота России. В торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым стал свидетелем демонстрации боевых возможностей Черноморского флота.

Глава российского правительства наблюдал за торжествами на парадной трибуне. Севастополь - главная военно-морская база ЧФ, традиционно собирает на празднование тысячи зрителей, и на этот раз исключения не было: вместе с Медведевым и губернаторами за парадом с набережной наблюдали многочисленные крымчане и гости полуострова.

Праздник военно-морского флота открылся с выстрела пушки времен Крымской войны и, конечно же, с подъема флагов.

Парадный строй составили ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60 и другие корабли.

Для подавления условного противника в ходе праздничного представления использовалась как авиация, так и береговые части. Всего в торжествах приняли участие более 40 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, почти столько же самолетов и вертолетов, а также более 30 единиц бронетехники на берегу.

Участники праздника показали, что готовы мобильно, в кратчайшие сроки развернуть свои силы и не оставить шансов "условному противнику". А морской десант эффектно продемонстрировал навыки, полученные в том числе в ходе борьбы с международным терроризмом.

В этом году моряки-черноморцы показали немало нового. В частности, впервые выступало так много авиации. Зрителям парада в первый раз показали патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" - самый новый в составе Черноморского флота. Был продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу. Морпехи успешно освободили захваченное террористами гражданское судно.

Кроме того, впервые на севастопольском военно-морском празднике показали выполнение посадки вертолета КА-27ПС на борт движущегося фрегата "Адмирал Эссен".

Зрелищными элементами шоу также стали выслеживание и уничтожение вражеской подлодки, ликвидация минных заграждений, авиационная огневая подготовка и многое другое. Завершили программу парашютисты: с высоты 900 метров они приземлились точно на причал.

Дмитрий Медведев продолжит поездку в Севастополь: 29 июля он проведет совещание о ходе реализации национальных проектов на полуострове. Акцент на совещании предполагается сделать на сферах здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, запланирован отдельный разговор с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым.


Татьяна Замахина (Севастополь)

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