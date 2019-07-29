Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота
Россия продолжит строительство военно-морского флота с уникальными возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы государства, страна не только будет держать высоту, заданную предыдущими достижениями моряков и корабелов, но и пойдет дальше, передает ТАСС.
"Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы", — заявил он.
Путин подчеркнул, что ВМФ обеспечивает безопасность страны и способен дать достойный отпор любому агрессору.
Главный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 43 надводных корабля и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка нового поколения "Кронштадт", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов" и тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".
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