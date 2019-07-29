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29.07.2019
Известия.ru

Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия продолжит строительство военно-морского флота с уникальными возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

По словам главы государства, страна не только будет держать высоту, заданную предыдущими достижениями моряков и корабелов, но и пойдет дальше, передает ТАСС.

"Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы", — заявил он.

Путин подчеркнул, что ВМФ обеспечивает безопасность страны и способен дать достойный отпор любому агрессору.

Главный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 43 надводных корабля и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка нового поколения "Кронштадт", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов" и тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
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Кронштадт
Персоны
Путин Владимир
Проекты
21980 Грачонок
22350
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