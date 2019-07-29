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29.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин пообещал строить уникальный флот для сильной державы

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Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 в порту Циндао Китайской Народной Республики.
Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com/

Президент России Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота. Он подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", – сказал Путин, принимая парад ВМФ.

Он поблагодарил личный состав флота "за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", передает РИА "Новости".

По словам главы государства, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу.

"Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", – добавил он.

Путин подчеркнул также, что Россия будет строить "на длительную историческую перспективу уникальный флот для "сильной суверенной державы".

Напомним, в воскресенье Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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