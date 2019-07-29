Путин пообещал строить уникальный флот для сильной державы

Президент России Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота. Он подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", – сказал Путин, принимая парад ВМФ.

Он поблагодарил личный состав флота "за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", передает РИА "Новости".

По словам главы государства, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу.

"Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", – добавил он.

Путин подчеркнул также, что Россия будет строить "на длительную историческую перспективу уникальный флот для "сильной суверенной державы".

Напомним, в воскресенье Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.

Наталья Ануфриева