Современные тенденции развития БМП: системы управления вооружением

Компоновка башен боевых машин пехоты (БМП) и их пушечное вооружение, о которых рассказывали предыдущие статьи цикла, — это лишь лишь часть параметров, влияющих на боевые возможности бронетехники. Третьим важным элементом, влияющим на эффективность её боевого применения, является система управления вооружением (СУВ).

Системы управления вооружением на боевых машинах пехоты появились относительно недавно — в 90-е годы прошлого века. До того времени типичная БМП имела лишь несколько простых прицелов, в лучшем случае позволявших вручную вводить некоторые параметры (температуру воздуха, скорость ветра и прочее). Возрастание требований к эффективности вооружения БМП, превратившихся в основное боевое средство механизированных взводов, потребовало введения СУВ, по своей сложности приближающихся к танковым. Сравнивая боевые возможности современных БМП, нужно обязательно принимать во внимание возможности их СУВ.

Наглядным примером может служить сопоставление БМП-3 и М2А3 "Брэдли". На первый взгляд БМП-3, вооружённая 100-мм низкоимпульсным орудием и спаренной с ним 30-мм автоматической пушкой, обладает абсолютным преимуществом над американским визави, вооружённым всего лишь 25-мм пушкой и спаренной пусковой установкой ПТУР "Тоу". Однако СУВ IBAS, установленная на М2А3, даёт американской БМП возможности по ведению огня в движении, аналогичные танку М1А2. Вместе с доработанной подвеской, способствующей повышению точности огня, это уравнивает шансы конкурентов. К тому же М2А3 хорошо защищена от бронебойных снарядов 30-мм пушек (опасность для неё составляют лишь новые подкалиберные оперённые снаряды). При этом броня БМП-3 пробивается снарядами 25-мм пушки "Бушмастер" на типичных для Европейского ТВД дистанциях ведения боя (около 1 км).

Проанализировать системы управления вооружением всех современных БМП в этом материале нам не удастся, поэтому остановимся на некоторых наиболее показательных примерах.

БМП-2

Эта боевая машина пехоты уже далеко не нова, однако продолжает эксплуатироваться и воевать во многих странах. На момент принятия на вооружение (1981 год) БМП-2, вероятно, являлась лучшей в своём классе. Установленная на ней 30-мм пушка 2А42 имеет солидный боекомплект, готовый к стрельбе (500 снарядов, в том числе 160 бронебойно-трассирующих и 340 осколочно-фугасно-зажигающих). Электрогидравлический стабилизатор обеспечивает среднюю ошибку стабилизации пушки 1 мрад на дистанции 1 км (при скорости движения БМП до 25-35 км/ч). Хотя этот показатель был примерно в 2,5 раза хуже, чем у танков 80-х годов, для БМП тех времён он стал уникальным.

Боевая машина пехоты БМП-2. Источник изображения: mil.in.ua

С удачным вооружением БМП-2 контрастирует отсутствие СУВ как таковой. Командир машины располагает комбинированным (дневным и ночным) прибором наблюдения ТКН-3Б с инфракрасным прожектором ОУ-ЗГА2, двумя перископическими приборами наблюдения ТНПО-170А и одним ТНПТ-1, а также зенитным прицелом 1ПЗ-3. Наводчик пользуется прицелом БПК-1-42, а также тремя приборами ТНПО-170А и одним ТНПТ-1.

С современной точки зрения прибор ТКН-3Б весьма примитивен. Его ночной канал обеспечивает в пассивном режиме дальность действия не более 400 м, включение же инфракрасного прожектора сразу демаскирует машину. А постоянное 5-кратное увеличение при поле зрения 10° (в ночном режиме — соответственно, 3-кратное и 8°) не было чем-то выдающимся даже в 80-е годы.

Но при всей своей примитивности ТКН-3Б имеет два важных преимущества. Во-первых, он смонтирован в подвижном в азимутальной плоскости люке командира, благодаря чему является панорамным прибором. Во-вторых, в нём предусмотрена функция приведения башни (а следовательно, и прицела наводчика) к оси ТКН-3Б. То есть в прицельно-обзорном оборудовании БМП-2 реализован принцип "охотник-убийца", но с одним существенным недостатком. На танках Т-64Б, Т-80Б имеется электродвигатель, вращающий командирскую башенку в направлении, противоположном вращению башни, и тем самым автоматически удерживающий метку командирского прибора на цели. На БМП-2 такой двигатель отсутствует, а удержание цели в поле зрения производится вручную. Тем самым реализация принципа "охотник-убийца" в движении — крайне сложное дело.

Прибор ТКН-3. Источник изображения: ua.all.biz

Комбинированный (дневной/ночной) прицел наводчика БПК-1-42 был архаичным: он соответствовал уровню развития оптоэлектроники 60-х годов. Единственным его положительным качеством являлась стабилизация в двух осях. В 1986 году на смену ему пришёл усовершенствованный прицел БПК-2-42. Ещё одним недостатком прицельно-обзорного оборудования БМП-2 является недостаточное поле зрения перископических приборов наблюдения командира и наводчика. В сумме оно составляет всего 120°, что делает экипаж практически слепым. При этом командиры БМП "Мардер" и М2 располагают набором перископов, установленных по окружности люка и обеспечивающих круговой обзор. С другой стороны, на БМП стран НАТО в 80-е годы отсутствовали даже примитивные системы "охотник-убийца", подобные применённой на БМП-2.

В то время как "Мардеры" и "Брэдли" непрерывно совершенствовались, пройдя к началу XXI века несколько этапов модернизации, БМП-2 оставалась в своём базовом исполнении, — в СССР, а затем и в России основной упор сделали на новую БМП-3. Лишь когда стало ясно, что БМП-3 не сможет полностью заменить свою предшественницу, а перспективная БМП "Курганец-25" ещё не скоро попадет в войска, была инициирована программа модернизации БМП-2. Основной её элемент — установка боевого модуля "Бережок". По сути, он представляет собой глубоко модернизированную башню БМП-2. Основное вооружение — 30-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулемётом — осталось неизменным. Снаружи задней части башни установлен 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 (это решение небесспорно и подвергается критике как в России, так и за рубежом). По бокам башни установлены два двухзарядных блока ПТУР "Корнет".

БМП-2М с модулем "Бережок". Источник изображения: topwar.ru

Модуль "Бережок" оснащён новым электромеханическим стабилизатором, обеспечивающим бо?льшую точность стабилизации и более высокую скорость горизонтальной наводки. СУВ "Бережка" весьма продвинутая: по своим возможностям она даже превосходит СУВ модернизированных танков, включая и Т-72Б3М. Данные от метеодатчика и других источников вводятся в баллистический компьютер автоматически. Командир получил стабилизированный панорамный прицел с тепловизором, лазерным дальномером и устройством автоматического сопровождения цели (автотрекером). Изображение с прицела отображается на мониторе. Прицел наводчика с переменным полем зрения (от 4° до 20°) также стабилизирован, снабжён тепловизором и лазерным дальномером. Оба прицела укомплектованы тепловизионными камерами, представляющими собой российские копии французских устройств серии "Катрин". В итоге БМП-2М с модулем "Бережок" по своим огневым возможностям соответствует БМП М2А3 с СУВ IBAS. При этом модернизация не затронула бронезащиту БМП-2, которая по современным стандартам исключительно слаба.

Первым покупателем модулей "Бережок" стал Алжир: в 2005 году он заказал 340 таких изделий. В настоящее время реализуется программа модернизации до уровня БМП-2М 327 российских БМП-2.

CV90

Шведская БМП CV9040 (армейское обозначение — Strf 9040) — хороший пример поэтапного совершенствования СУВ, приведшего к существенному улучшению её возможностей. Изначально сухопутные войска Швеции рассчитывали получить сравнительно простую боевую машину, лишённую сложных технических решений и, соответственно, недорогую. В итоге Strf 9040 получил 40-мм пушку "Бофорс" с отличной баллистикой, но громоздкой и малопродуктивной системой заряжания. К тому же пушка не имела стабилизатора. Состав и возможности СУВ этой БМП были весьма скромными. Командир для наблюдения пользовался шестью перископами, установленными по окружности командирской башенки. Три аналогичных прибора наблюдения наводчика обеспечивали поле зрения 180° вправо от продольной оси башни. Баллистический вычислитель MYBOF в автоматическом режиме получает данные о силе ветра, температуре окружающего воздуха и боеприпасов, параметрах движения БМП. Комбинированный прицел UTAAS имеет ночной канал на электронно-оптическом преобразователе и встроенный лазерный дальномер.

К моменту принятия БМП Strf 9040 на вооружение (1991 год) возможности её СУВ, мягко говоря, не впечатляли. Отсутствие стабилизации пушки, отсутствие тепловизора, невозможность реализации принципа "охотник-убийца" — всё это сильно ограничивало боевые возможности машины. С другой стороны, в баллистическом вычислителе MYBOF и прицеле UTAAS были заложены возможности для модернизации. Их реализация началась в 1997 году, когда на БМП Strf 9040А появились двухплоскостной стабилизатор вооружения, тепловизионная камера (интегрированная с прицелом UTAAS) и усовершенствованный баллистический вычислитель. Вариант Strf 9040В, появившийся в новом тысячелетии, получил новый стабилизатор вооружения и более мощные приводы наведения по горизонтали (необходимость их установки обуславливалась увеличившейся массой башни). Кроме того, машина была подготовлена для монтажа командирского панорамного прибора LEMUR, но от установки последнего пришлось отказаться ввиду финансовых ограничений. Новый этап модернизации, приведший к появлению варианта Strf 9040С, не затронул элементов СУВ.

БМП Strf 9040В. Источник изображения: fighting-vehicles.com

Экспортные варианты CV 90 отличаются несколько иным составом СУВ, обусловленным требованиями конкретного заказчика. Норвежские БМП CV9030N (1994 год) получили стабилизированную 30-мм пушку "Бушмастер". В прицел UTAAS встроена тепловизионная камера (хотя и с довольно скромными параметрами). Командир получил собственный прицельно-наблюдательный прибор (непанорамный) "СФИМ/Сопелем" с переменным увеличением (1х и 16х). Ночной канал в этом прицеле отсутствует, но имеется окулярный отвод от тепловизора прицела UTAAS. Подобный состав СУВ получили и швейцарские БМП CV9030CH (заказаны в 1999 году). Наиболее "продвинутую" СУВ получили голландские БМП CV9035NL (заказаны в 2004 году). В прицел UTAAS интегрирован тепловизор "Катрин ХР". Командир получил прицельно-наблюдательный прибор (непанорамный) "Талес" MT-DNGS с собственным тепловизором и (опционально) лазерным дальномером. Поле зрения MT-DNGS составляет 30° (при увеличении 6х оно уменьшается до 6°). Кроме того, СУВ БМП CV9035NL обеспечивает возможность применения снарядов с программируемыми взрывателями.

БМП СV9030CH. Источник изображения: fighting-vehicles.com

На примере БМП семейства CV90 мы наглядно видим преимущества открытой архитектуры СУВ, два ключевых элемента которой (прицел UTAAS и баллистический вычислитель MYBOF) имеют существенные возможности для модернизации. Благодаря этому в своих новейших вариантах (CV9035NL и в меньшей мере – Strf 9040В/С) эти БМП отвечают современным требованиям, превосходя не только БМП-2, но и некоторые более новые боевые машины (например, австрийский "Улан").

"Пума"

Немецкая БМП "Пума" является примером бескомпромиссного подхода к обеспечению как можно большей огневой мощи. В её конструкции авангардистские технические решения сочетаются с немецким прагматизмом. Гидропневматическая подвеска фирмы "Хорстман" превращает БМП в очень устойчивую платформу для ведения огня. При выборе главного вооружения немецкие специалисты не поддались "моде" на системы с внешним приводом, отдав предпочтение 30-мм пушке МК 30-2, автоматика которой работает по принципу отвода части пороховых газов. Такая пушка весит на 40% больше, чем "Бушмастер" того же калибра, но имеет меньший импульс отдачи, что положительно сказывается на точности стрельбы. Дополнительную жесткость стволу пушки придает внешний каркас – это нивелирует влияние нагрева ствола на точность огня. Пушка снабжена двухплоскостным стабилизатором. Предусмотрена возможность применения снарядов с программируемыми взрывателями.

БМП "Пума". Источник изображения: hiveminer.com

Система управления вооружением БМП "Пума" по некоторым параметрам превосходит СУВ современных танков, включая и "Леопард-2А7". Она позволяет реализовать принцип "охотник-убийца плюс" ("hunter-killer plus"), предусматривающий полную взаимозаменяемость функций командира и наводчика и соответствующее дублирование прицельно-обзорного оборудования. Наводчик располагает стабилизированным прицелом EOTS, включающий цветную телекамеру, тепловизор "Аттика" и лазерный дальномер. "Аттика", относящийся к 3-му поколению тепловизоров, снабжён дополнительным оптическим сканирующим устройством, увеличивающим разделяющую способность до 768?576 пикселей – исключительно высокого показателя для тепловизоров СУВ боевых машин. Изображение с прицела передаётся на монитор наводчика или командира (либо их обоих одновременно).

Командирский прицел PERI RTWL-B состоит из телекамеры, тепловизора "Аттика" и лазерного дальномера. Изображение с прицела может передаваться в цифровом виде на мониторы командира и наводчика, но, кроме того, конструкторы сохранили традиционный оптический канал. Дело в том, что, несмотря на прогресс в электронике, она до сих пор не способна достичь такого качества передачи изображения, как непосредственный оптический канал. В прицеле PERI RTWL-B такой канал способен передать изображение уровня 6 мегапикселей.

Прицел PERI RTWL-B. Источник изображения: hensoldt.net

СУВ "Пумы" включает полностью цифровой баллистический вычислитель, однако в ней не предусмотрен режим автосопровождения. По мнению немецких специалистов, такой режим, состоящий в сопровождении отметки цели от тепловизора либо её контуров в дневном канале, в европейских условиях является ненадёжным ввиду наличия на поле боя искусственных и естественных препятствий (зданий и сооружений, складок местности и т.п.). Однако в дальнейшем "Пума", возможно, получит возможность автосопровождения – но не наземных целей, а воздушных (микро- и мини-БПЛА).

Высокие характеристики СУВ БМП "Пума" подтвердились во время конкурсных испытаний в Чехии в 2017 году. В них участвовали пять БМП: ASCOD 2, два варианта CV9030, "Линкс" и "Пума". Все они были вооружены 30-мм пушками и оборудованы СУВ с теоретически близкими возможностями. Во время практических стрельб с места и в движении с дистанций 1200 и 1800 м, происходивших в условиях сильного ветра, "Пума" наголову разбила конкурентов: в цели попало 37 из 40 снарядов (стрельба велась пятиснарядными очередями). Ближайший конкурент смог "уложить" в мишени вдвое меньше снарядов.

Весьма "продвинутая" и эффективная "танковая" СУВ, применённая на БМП "Пума", привела к значительному росту её цены, доля СУВ в которой достигает 40%. Оборотной её стороной стали повышенные требования к защищённости. БМП с танковой СУВ стоит, как танк, поэтому и уровень защиты должен быть высоким – по крайней мере, сводящим к минимуму вероятность поражения собственной БМП огнём аналогичных машин противника. Если в 50-80-е годы БТР и БМП являлись сравнительно дешёвыми машинами, что способствовало их массовости, то современные боевые машины пехоты уровня "Пумы" (или чуть ниже) вряд ли смогут стать действительно массовыми. Вероятно, даже в армиях развитых стран их придётся дополнять более дешёвыми решениями. В определённом смысле этот вариант уже опробован в армии США, где наряду с БМП "Брэдли" широко применяется бронетранспортёр "Страйкер".

Литература:

Dąbrowski M. Nowy bojowy wóz piechoty – oczekiwania i możliwości // Nowa Technika Wojskowa. – 2016. – №9 Wolski J. Kierunki rozwoju siły ognia BWP // Nowa Technika Wojskowa. – 2017. – №12 Wolski J. Systemy kierowania ogniem i uzbrojenie przeciwpancerne // Nowa Technika Wojskowa. – 2018. – №1

Андрей Харук