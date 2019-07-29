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29.07.2019
WarSpot

Как создавался Су-57 

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Источник изображения: warspot.ru

Разрабатываемый более тридцати лет истребитель ПАК ФА, позже ставший Т-50 и принятый на вооружение как Су-57, имеет долгую и интересную историю. Вчера, 27 июля, телеканал "Звезда" опубликовал видео о том, как создавался этот самолёт.

На видео показан процесс сборки самолёта и его лётные испытания. Кроме того, в ролик включены кадры лётных испытаний опытного образца самолёта С-37. Завершает видеоряд информация о планах дальнейшего развития Су-57 до поколения 5+.

История истребителя Су-57

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчик самолёта — ОАО "Компания "Сухой". В перспективе Т-50 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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