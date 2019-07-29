Войти
29.07.2019
ТАСС

Российские военные прибыли в Китай для участия в конкурсе Армейских международных игр

296
0
0
Армейские международные игры. Архивное фото
Армейские международные игры. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Русанов

Конкуренцию команде Вооруженных сил РФ составят представители 25 сборных

КОРЛА /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Российские военные прибыли в китайский город Корла, где через неделю стартует международный этап конкурса Армейских международных игр - 2019 "Безопасная среда". Конкуренцию команде Вооруженных сил РФ составят представители 25 сборных - из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, КНР, Монголии и Узбекистана, сообщил в субботу пресс-центр конкурсов международных игр в Китае.

Пензенские артиллеристы из Военной академии МТО имени А. В. Хрулева примут участие в конкурсе "Мастер-оружейник" по ремонту артвооружения, курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа будут участвовать в состязаниях экипажей БМП "Суворовский натиск", военнослужащие подразделений ПВО из России примут участие в конкурсе "Чистое небо", а российские специалисты радиационной, химической и биологической разведки участвуют в конкурсе "Безопасная среда" по преодолению препятствий, стрельбе, обнаружению зон заражения.

В 2019 году армейские игры пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе. Общая численность участников превышает 5 тыс. военнослужащих. Состязания организуются одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
Египет
Зимбабве
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ЯО
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
25.07.2017
Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"