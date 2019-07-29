Российские военные прибыли в Китай для участия в конкурсе Армейских международных игр

Конкуренцию команде Вооруженных сил РФ составят представители 25 сборных

КОРЛА /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Российские военные прибыли в китайский город Корла, где через неделю стартует международный этап конкурса Армейских международных игр - 2019 "Безопасная среда". Конкуренцию команде Вооруженных сил РФ составят представители 25 сборных - из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, КНР, Монголии и Узбекистана, сообщил в субботу пресс-центр конкурсов международных игр в Китае.

Пензенские артиллеристы из Военной академии МТО имени А. В. Хрулева примут участие в конкурсе "Мастер-оружейник" по ремонту артвооружения, курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа будут участвовать в состязаниях экипажей БМП "Суворовский натиск", военнослужащие подразделений ПВО из России примут участие в конкурсе "Чистое небо", а российские специалисты радиационной, химической и биологической разведки участвуют в конкурсе "Безопасная среда" по преодолению препятствий, стрельбе, обнаружению зон заражения.

В 2019 году армейские игры пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе. Общая численность участников превышает 5 тыс. военнослужащих. Состязания организуются одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.