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29.07.2019
Военное обозрение

Филиппины заявили о планах создания подводного флота

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Министерство обороны Филиппин намерено создать подводный флот по примеру соседних стран. Об этом заявил министр обороны страны Делфин Лорензана, сообщает Defense Aerospace.

подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Филиппинское военное ведомство намерено закупить подводные лодки, которые будут использоваться для патрулирования. По словам министра обороны страны, в настоящее время рассматривается несколько вариантов закупки дизель-электрических субмарин. С этой целью комиссия Минобороны Филиппин во главе с Лорензаной посетит ряд стран, где изучит предложения в области строительства подводных лодок и их продажи. Кроме этого, еще одной задачей комиссии является изучение опыта организации подводного флота.

Сообщается, что комиссия МО Филиппин посетит Великобританию, Францию, Испанию, Португалию и Чехию. Кроме этого, будут рассмотрены предложения России, Китая и Германии.

Пока приоритет имеют подводные лодки типа Scorpenе, которые строит Франция на экспорт, заявили в Маниле.

Да, Scorpene является одной из платформ, оцениваемых Военно-морским флотом. Но мы будем оценивать и другие дизель-электрические подводные лодки и предложения

- заявил Лорензана, добавив, что приобретение субмарин будет возможно только в том случае, если оно пройдет через систему государственных закупок.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Китай
Малайзия
Португалия
Россия
Филиппины
Франция
Чехия
Продукция
Scorpene
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