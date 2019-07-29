Филиппины заявили о планах создания подводного флота
Министерство обороны Филиппин намерено создать подводный флот по примеру соседних стран. Об этом заявил министр обороны страны Делфин Лорензана, сообщает Defense Aerospace.
подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии
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Филиппинское военное ведомство намерено закупить подводные лодки, которые будут использоваться для патрулирования. По словам министра обороны страны, в настоящее время рассматривается несколько вариантов закупки дизель-электрических субмарин. С этой целью комиссия Минобороны Филиппин во главе с Лорензаной посетит ряд стран, где изучит предложения в области строительства подводных лодок и их продажи. Кроме этого, еще одной задачей комиссии является изучение опыта организации подводного флота.
Сообщается, что комиссия МО Филиппин посетит Великобританию, Францию, Испанию, Португалию и Чехию. Кроме этого, будут рассмотрены предложения России, Китая и Германии.
Пока приоритет имеют подводные лодки типа Scorpenе, которые строит Франция на экспорт, заявили в Маниле.
Да, Scorpene является одной из платформ, оцениваемых Военно-морским флотом. Но мы будем оценивать и другие дизель-электрические подводные лодки и предложения
- заявил Лорензана, добавив, что приобретение субмарин будет возможно только в том случае, если оно пройдет через систему государственных закупок.
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