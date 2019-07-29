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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Глава ВМС Ирана совершает визит в РФ

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Хоссейн Ханзади
Хоссейн Ханзади.
Источник изображения: https://www.mehrnews.com/

Дубай. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Вопросы морского сотрудничества между Ираном и Россией обсудит с представителями России командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, который прибыл в Санкт-Петербург, сообщает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

По данным агентства, в частности, в ходе трехдневного визита планируется подписание иранско-российского соглашения в сфере морского сотрудничества, которое, по словам Ханзади, без сомнения будет способствовать безопасности на море.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
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