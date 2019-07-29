Воздушное вторжение: самолет США заметили над Венесуэлой

Самолет США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

В воздушное пространство Венесуэлы незаконно вошел самолет-разведчик EP-3E Aries II ВМС США. В свете происходящего президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что свыше 80% граждан страны выступают против какого бы то ни было иностранного вмешательства в дела страны. В Госдуме РФ призвали создать российскую военно-морскую базу в Венесуэле.

Самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II вооруженных сил США нарушил воздушное пространство Венесуэлы - об этом сообщило Оперативное стратегическое командование республики.

"Сегодня американский самолет-шпион снова попал под контроль нашей страны, нарушая авиационную безопасность и международные договоры. США продолжают открыто ненавидеть нашу страну и весь мир", - говорится в сообщении венесуэльских военных.

EP-3E Aries II - самолет РЭБ, разработанный американской фирмой Lockheed на базе патрульного самолета Р-3 Orion. В EP-3E переоборудовали десять Р-3А и два EP-3B. EP-3E стал стандартным самолетом радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации Военно-морских сил США, сообщает портал Airwar.

В свете происходящего президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что свыше 80% граждан страны выступают против какого бы то ни было иностранного вторжения. Выступление венесуэльского президента транслировало государственного телевидение. Он обратил внимание на то, что видел результаты разных социологических опросов.

"Более 80% венесуэльцев выступают против призыва осуществить иностранное вторжение в страну", - указал глава государства.

По его словам, любая попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), который позволяет обратиться за международной военной помощью, будет расцениваться "как действие, враждебное национальному суверенитету, и будет считаться агрессией против территории, народа и мирового права", передает ФАН.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин указал, что

Москва оказывает военную помощь Каракасу.

"Россия занимается легальной торговлей оружия, занимая второе место в мире по объему продаж. И мы заключаем контракт жизненного цикла. То есть мы технику поставляем, вместе с ней приезжают представители завода, Рособоронэкспорта, Минобороны. Они занимаются наладкой, обучением персонала. Иногда в контракте прописано, что представитель Минобороны постоянно находится в точке, куда поставлялась техника. Это нормальная практика", - пояснил депутат.

Парламентарий также заявил, что военно-морские базы России должны быть расположены на всех континентах, в том числе - в Южной Америке, передает НСН.

"Я был бы рад, если бы Россия, не стесняясь, а более усиленно поддерживала мир, стабильность на территории тех стран, которые относятся к нам очень дружелюбно и лояльно. Страна, которая на 52% пополняет свой бюджет за счет продажи углеводородов, говорю про Россию, не имеет право находиться в стороне от процессов, которые проходят в стране, занимающей первое место по запасам нефти. Это было бы очень глупо с нашей стороны дождаться, когда свой режим там установят американцы, выбросят на рынок огромный пласт своей нефти", - подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

В мае нынешнего года корабль ВМС США вошел в территориальные воды Венесуэлы, сообщали военно-морские силы латиноамериканской страны. Они отметили, что экономическую зону Боливарианской республики пересекло судно американской береговой охраны USCG James.

Но уже на следующий день оно изменило курс следования и на 14 миль подошло к порту Гуаира, который находится в штате Варгас на севере страны. Навстречу ему вышел венесуэльский патрульный катер, убедивший американское судно сменить направление.

"После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды", - указано в заявлении ВМС Венесуэлы.

Тогда же

Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения со стороны Соединенных Штатов.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", - обратился Мадуро к молодым кадетам на маневрах в штате Кохеде.

Кроме того, он обратил внимание, что Вашингтон ведет "нетрадиционную войну" с целью ослабить Венесуэлу, а американские разведслужбы подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри.

Ранее в том же месяце руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил телеканалу Fox Business, что Пентагон может начать военную операцию в Венесуэле при возникновении такой необходимости. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему рассчитывает на мирный переход власти.

Глава американской дипломатии напомнил, что ранее о возможности военной операции США в Боливарианской республике говорил и сам американский президент Дональд Трамп. Вместе с тем он заверил, что США пытаются сделать все возможное, чтобы избежать насилия.

"Мы обращались ко всем сторонам с просьбой не прибегать к таким действиям", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Месяцем ранее

директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе VIII Московской конференции по международной безопасности подчеркнул, что Запад "кромсает" Венесуэлу по тем же лекалам, что Ливию и Сирию.

Он обратил внимание: Белый дом говорит, что опасается неконтролируемой миграции, и в связи с этим планирует тратить на укрепление границы с Мексикой миллиарды, но в то же время "провоцирует новую гуманитарную катастрофу", "раздувает новый гражданский конфликт" практически у себя под боком.

По словам силовика, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики. Но на сегодняшний день неясно, будет ли подобный план реализован, отметил правоохранитель.

"Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время", - сказал глава разведывательного ведомства.

О стратегии Пентагона в отношении Венесуэлы ранее говорил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона.

Он уточнял, что стратегия предполагает привлечение всех видов войск, главным образом - истребителей F-35. По словам генерала, на разработку такой стратегии может уйти около года и порядка $135 млрд. Причем базами для американской техники будут соседние с Венесуэлой страны.

Тогда же в аэропорт имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, на авиабазу Сан-Исидро в Доминикане и на другие стратегически значимые острова в Карибском бассейне прилетели несколько самолетов ВВС США.

Рафаэль Фахрутдинов