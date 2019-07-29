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29.07.2019
ТАСС

Корабль Dragon доставил на МКС образцы мхов и микроорганизмов

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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA

Грузовой корабль всего доставил на станцию более 2,5 тонны грузов. Это продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией SpaceX, в субботу совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Как сообщается на сайте NASA, космический грузовик, в частности, доставил на орбитальный комплекс оборудование для изучения влияния невесомости на мхи и микроорганизмы.

Захват Dragon и его подводка к шлюзовому люку модуля Harmony были осуществлены с помощью манипулятора Canadarm 2. Далее корабль был зафиксирован с помощью стыковочного механизма.

Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Как ожидается, экипаж станции приступит к разгрузке доставленного оборудования и продовольствия в воскресенье.

На борту корабля находятся, в частности, образцы мхов. Исследователи из нескольких японских университетов рассчитывают изучить влияние невесомости на рост и состояние этих растений. По мнению ученых это может позволить в будущем разработать более эффективные методы выращивания различных культур в космических колониях, к примеру, на Луне или на Марсе.

Кроме того, Dragon доставил материалы для проведения подготовленной учеными из Великобритании, Дании и Нидерландов серии экспериментов под названием Biorock. Их цель состоит в том, чтобы изучить взаимодействие между некоторыми видами минералов и микроорганизмов в условиях невесомости. Ученые полагают, что в перспективе смогут разработать методы бурения пород с помощью бактерий.

На борту грузовика также новый стыковочный адаптер. Он будет установлен в одном из элементов модуля Harmony. Ожидается, что это позволит, в частности, стыковаться с МКС кораблям, которые сейчас разрабатывают частные компании.

18-й полет на МКС

Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Для данной миссии применили возвращаемую капсулу Dragon, которую ранее уже дважды отправляли в космос.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon был осуществлен в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Планируется, что Dragon будет возвращен на Землю примерно через четыре недели. Как планируется, на его борту будет около 1,5 тонны грузов. Он должен будет приводниться в Тихом океане, недалеко от побережья штата Калифорния.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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