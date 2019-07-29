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29.07.2019
Известия.ru

Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Радиотелескоп РТ-70, находящийся в Евпатории, могут привлечь к проекту "Миллиметрон", который предусматривает запуск астрофизической обсерватории "Спектр-М" в космическое пространство после 2027 года. Об этом 28 июля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заместителя директора Физического института РАН (ФИАН) Ларису Лихачеву.

По ее словам, для проекта необходимы около трех станций слежения. Крымский телескоп может послужить в качестве антенны. Лихачева допустила, что такой же телескоп, находящийся в Уссурийске, также могут задействовать в "Миллиметроне".

Она отметила, что в следующем году антенна в Евпатории будет особенно нужна, поскольку ее хотят использовать для работы с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в этом июле.

Обсерватория "Спектр-М" была построена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. С ее помощью ученые хотят получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении галактик, а также всех космических тел.

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  • В новости упоминаются
Проекты
ОБСЕ
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