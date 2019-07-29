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29.07.2019
Военное обозрение

Минобороны открыло специальный сайт, посвященный военным морякам

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Министерство обороны России специально к Дню Военно-морского флота на своем сайте открыло новый мультимедийный раздел с фотографиями, на которых запечатлены интересные моменты из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Источник изображения: Минобороны РФ

Широкой общественности представлены как черно-белые, так и современные цветные фотоснимки из семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались

- говорится в сообщении.

Посетители раздела могут ознакомиться не только с фотографиями известных главнокомандующих ВМФ и флотов за последние 80 лет, но и прочитать краткие описания к ним, содержащие интересные факты из жизни и службы. На сайте представлены не только черно-белые, но и цветные фотографии.

В данном разделе интернет-пользователи найдут фотографии и описание более 30 военных моряков, выводивших Советский Союз в мировой океан, внесшим существенный вклад в развитие Военно-морского флота Советского Союза и России и защиту интересов страны на морских просторах.

Материалы сайта были подготовлены при участии "Фонда памяти полководцев Победы" специально к празднованию Дня Военно-морского флота.

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