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29.07.2019
Военное обозрение

Сообщается об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии

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Из Ливии пришли сообщения об уничтожении двух транспортных самолётов. По данным "Аль-Джазиры", уничтожение произошло в результате ракетного обстрела аэропорта Аль-Джуфра. Обстрел осуществлялся в ходе боя представителей сил маршала Халифы Хафтара и так называемого правительства национального единства Ливии.

Источник изображения: https://twitter.com/Balzawawi_ly

На портале avia.pro пишут о том, что речь идёт о самолётах Ил-76, которые принадлежали Украине. В украинских СМИ отмечают, что в результате ракетного обстрела аэропорта погиб один лётчик из Запорожской области (город Мелитополь).

Другие информационные ресурсы подтверждают данные о нахождении на борту лётчика с Украины, однако не дают точной информации о том, какой именно авиакомпании (ведомству) принадлежали эти самолёты. В ряде источников в качестве владельца уничтоженных в Ливии самолётов указывается киевская Europa Air. В этой украинской авиакомпании до последнего времени эксплуатировались пять самолётов Ил-76. На сайте отмечено, что перевозки с использованием самолётов осуществляются и на север Африки (в частности, в Алжир). Ливия в качестве страны, куда осуществляются транспортные рейсы, не указана.

Официальные ливийские источники никакой информации об итогах боя за аэропорт Аль-Джуфра пока не дают. По некоторым сведениям, бои продолжаются уже несколько дней, и этот объект уже несколько раз переходил под контроль то одних, то других сил.

Напомним, что благополучная Ливия стала территорией нескончаемых междоусобный конфликтов после натовского вторжения.

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Страны
Алжир
Ливия
Украина
Продукция
Ил-76
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