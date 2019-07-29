Донские танкисты тренируются на водном полигоне Прудбой (Видео)
Источник изображения: vpk-news.ru
Военные из Ростовской области обучаются подводному вождению на танках Т-72Б3. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Практические занятия проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Танковые экипажи выполняют погружение с легководолазным комплектом, а также отрабатывают различные ситуации под водой, в том числе способы эвакуации.
Тренируются на специально оборудованной площадке. Ширина водных преград - более 50 метров. Машины погружаются на глубину до 5 метров. Всего танкистам предстоит пройти под водой около 100 м.
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