Донские танкисты тренируются на водном полигоне Прудбой (Видео)

Военные из Ростовской области обучаются подводному вождению на танках Т-72Б3. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Практические занятия проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Танковые экипажи выполняют погружение с легководолазным комплектом, а также отрабатывают различные ситуации под водой, в том числе способы эвакуации.

Тренируются на специально оборудованной площадке. Ширина водных преград - более 50 метров. Машины погружаются на глубину до 5 метров. Всего танкистам предстоит пройти под водой около 100 м.