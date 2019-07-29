СМИ объяснили крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора

Крушения самолетов Boeing 737 Max связаны с недостаточным надзором Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое доверилось разработчику. Об этом в субботу, 27 июля, рассказала газета The New York Times.

В статье отмечается, что FAA не проводило стресс-тесты системы, регулирующей угол подъема носа самолета (MCAS).

Этому способствовали проблемы с кадрами у регулятора — чиновники оказались неопытными, а Boeing позднее решила расширить использование MCAS, не сообщив об этом официально.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.