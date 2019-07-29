В ливийском аэропорту уничтожены украинские транспортные самолеты

В Ливии в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, погиб пилот из украинского города Мелитополь. Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.

Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Видео удара опубликовал в Twitter пользователь @mmelumami.

По информации avia.pro, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время в ЖЖ пользователя diana_mihailova утверждается, что уничтожены самолеты, принадлежавшие киевской грузовой авиакомпании Europa Air. Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика.

Согласно госреестру воздушных судов, в парке "Европа Эйр" имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

РИА Новости отмечают, что официального подтверждения информации об уничтожении самолетов нет.