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29.07.2019
Вестник Мордовии

Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети

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Источник изображения: Фото: Фото Маринир (Отвага2004)

Военных экспертов привлекла фотография российского основного боевого танка Т-72Б3, появившееся в Сети в минувшую субботу. Запечатленная бронированная машина, вроде бы, мало отличается от сотен других, имеющихся в Российской армии. Но, если внимательно приглядеться, можно заметить, что "голова" прицела "Сосна-У", видимая на левой стороне, получила автоматически открывающиеся броневые заслонки.

Раньше этот танк критиковали как раз за то, что прицел закрывался крышкой с болтами, которые снимались вручную. Это, по мнению специалистов, несколько осложняло применение танка в реальных условиях, когда необходимо вступить в бой в кратчайшие сроки. Теперь все приводится в действие изнутри, и не нужно лишний раз подставляться под огонь противника.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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