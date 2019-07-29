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29.07.2019
bmpd.livejournal.com

Предполагаемая поставка Таиланду 60 бронетранспортеров Stryker

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 июля 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Таиланду по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 60 колесных бронетранспортеров Stryker. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 175 млн долл.

Бронетранспортеры М1126 Stryker ICV армии США в Таиланде во время совместных американо-таиландских учений Cobra Gold 2019. Пан Дан Лан Хой (Сукхотай), 22.02.2019 (с) армия Таиланда

Согласно уведомлению, данные машины будут поставлены только в варианте линейного бронетрансппортера ICV и будут вооружены только 12,7-мм пулеметами М2. Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация General Dynamics.

Ранее в мае 2019 года сообщалось, что армия Таиланда заключила соглашение на приобретение 37 бронетранспортеров М1126 Stryker ICV из наличия армии США, с проведением их капитального ремонта. Еще 23 машины М1126 Stryker в рамках того же соглашения будет передано американской стороной безвозмедно. Начало поставок ожидалось в конце 2019 года.

Если данное соглашение будет реализовано, то Таиланд станет первым фактическим иностранным получателем БТР Stryker за пределами США. Несколько ранее планировавшихся поставок Stryker в различные страны так и не были реализованы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
M1126 ICV
Stryker
Компании
General Dynamics
Проекты
Военные учения
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