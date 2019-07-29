Специальные автомобили "Нива" в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде

Как сообщила 27 июля 2019 года Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на полигоне "Поливно" Ульяновского соединения ВДВ [31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада] прошло тактическое учение артиллерии с боевой стрельбой.

Специальные автомобили-пикапы "Нива" на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года (с) Министерство обороы России

На полигоне командиры артиллерийских и противотанковых подразделений отработали элементы тактического боя с боевой стрельбой по уничтожению группировки незаконных вооруженных формирований условного противника и его бронированной техники с соблюдением повышенной маневренности и скрытности.

Артиллерийские подразделения в составе гаубичных, минометных и противотанковых подразделений, совместно с вертолетами армейской авиации, десантировали посадочным способом специальные автомобили "Нива" с 82-мм минометами "Поднос" и "УАЗ" со 120-мм минометами "Сани".

Для внезапности всех намеченных маневров, боевые расчеты минометов загрузили орудия со специальными автомобилями "Нива 4х4" и "УАЗ" в вертолеты Ми-26 и совершили переброску орудий на указанные позиции. При этом, остальной личный состав десантировался посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ.

После десантирования расчеты артиллерии развернули свои орудия для боевой стрельбы и, по целеуказанию своих командиров уничтожили бронированную технику намеченного противника из минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и установок ПТУР "Корнет".

"Сегодня мы отрабатывали действия артиллерийских подразделений в составе бригады "нового типа". Это высокомобильная бригада, в состав которой будут входить вертолетные подразделения, которые используются для быстрой переброски, как десантно-штурмовых, так и артиллерийских подразделений" - отметил начальник артиллерии Ульяновского соединения гвардии подполковник Александр Чикунов.

В ходе учения было задействовано более 300 военнослужащих-десантников и около 50 единиц специальной техники с артиллерийским вооружением. А так же, более 15 единиц вертолетов армейской авиации.

Специальный автомобиль-пикап "Нива" на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года (с) Министерство обороы России