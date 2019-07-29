Носитель "Посейдонов" должен войти в строй в этом году
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Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" (проект 09851), которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца года.
Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) - экспериментального носителя подводных беспилотников.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.
Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.
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