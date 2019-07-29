Носитель "Посейдонов" должен войти в строй в этом году

Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" (проект 09851), которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца года.

Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) - экспериментального носителя подводных беспилотников.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.

Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.