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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

Носитель "Посейдонов" должен войти в строй в этом году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" (проект 09851), которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца года.

Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) - экспериментального носителя подводных беспилотников.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.

Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.

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  • В новости упоминаются
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
949А Антей
БПЛА
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