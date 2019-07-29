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29.07.2019
Военное обозрение

Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища

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Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время. Об этом сообщают украинские СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Учреждения высшего военного образования Украины испытывают значительный недобор претендентов на обучение офицеров. Такая же ситуация складывается и в системе колледжей, предоставляющих среднее (сержантское) образование. Объявленный набор 2019 года не смог обеспечить военные училища Украины достаточным числом претендентов на обучение.

Министерство обороны Украины объявило дополнительный набор претендентов на обучение офицерским и сержантским должностям. Сообщается, что дополнительный набор будет произведен с 5 по 14 августа для следующих учебных учреждений: Киевская украинская военно-медицинская академия, Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Львовский военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и Отделение военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Остальным высшим и средним учебным заведениям разрешено "осуществить дополнительный набор по отдельным специальностям при необходимости".

Украинские СМИ, комментируя данную инициативу Минобороны, пишут, что она ничего хорошего не принесет. Учитывая опыт прошлых лет, на оставшиеся места будут приняты кандидаты, минимально отвечающие требованиям. Качество таких будущих офицеров и сержантов ВСУ уже сейчас вызывает большие сомнения.

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
Медицина
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