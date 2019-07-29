Подрывают своих: полк "Азов" выведут из Донбасса

В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

Украинское командование приняло решение о выводе с передовых позиций бойцов националистического полка "Азов". Причиной этому, как отметили власти ДНР, стало минирование территории, по которой следовала 30-я бригада ВСУ. В результате чего на одной из мин погибли три украинских силовика.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что штаб операции объединенных сил (ООС) Украины решил вывести с передовых позиций подразделения националистического полка "Азов", передает ИА "Новороссия", ссылаясь на слова официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Как рассказал Басурин, экстренное заседание украинского командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности (СБУ) и Нацгвардии страны прошло в Краматорске. На совещании силовики обсуждали эффективность деятельности одного из подразделений полка на Горловском направлении фронта.

"Одна из причин экстренного созыва совещания вызвана отказом националистов согласовывать действия с командованием бригады ВСУ, расположенной рядом, а также со штабом ООС по части применения оружия. Также заседание было созвано из-за агрессивных попыток националистов занять позиции 30-й бригады ВСУ, которые являются более выгодными и безопасными", - приводит издание слова представителя Народной милиции ДНР.

Он добавил, что бойцы полка "Азов" минировали "местности по маршруту следования бойцов 30-й бригады", в результате чего на одной из мин недавно подорвались три бойца ВСУ. Однако, по его словам, националисты скрыли этот факт.

В итоге, как отметил Басурин, командование ООС решило вывести подразделение нацистского полка и вернуть его в Мариуполь. Окончательное решение по выводу "Азова" из Донбасса, как передает РИА "Новости", примут министр МВД Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан.

Тем временем на линии разграничения продолжаются обстрелы, несмотря на объявленное 21 июля перемирие. Так, в субботу, 27 июля, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что украинские военные трижды нарушили режим прекращения огня, передает РИА "Новости".

Как следует из сообщения, силовики во время атаки по территориям ДНР использовали две мины калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов республики.

Между тем в самопровозглашенной Луганской народной республике, наоборот, отмечали в течение пяти дней отсутствие обстрелов со стороны ВСУ. О том, что с 22 июля не было зафиксировано атак на ЛНР, сообщили в СЦКК.

Ранее контактной группе по Донбассу удалось согласовать новое перемирие. Члены группы во время встречи в Минске пришли к тому, что оно начнется в полночь 21 июля и будет бессрочным. При этом впервые было решено сопровождать режим прекращения огня документами о прекращении огня, запрете диверсионной деятельности, размещении вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрете на открытие любого вида огня.

В качестве подтверждения своего намерения прекратить вооруженное противостояние власти самопровозглашенных республик опубликовали все необходимые документы еще 20 июля. Кроме того, там отметили, что всю информацию довели до каждого бойца республиканских армий.

Однако украинские силовики не стали соблюдать режим перемирия и открыли огонь по территории ДНР спустя несколько часов после его вступления в силу, сообщили в СЦКК.

Первый обстрел, который велся с применением стрелкового оружия, по словам представителя центра, был зафиксирован спустя 13 часов после вступления в силу нового бессрочного перемирия.

Тем не менее в ДНР отмечают положительную тенденцию уменьшения количества обстрелов со стороны украинских силовиков, передает РИА "Новости" со ссылкой на замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

"По сравнению с той вакханалией, которая происходила до перемирия, можно сказать, есть положительная тенденция, число обстрелов в разы уменьшилось. При этом стрелковое оружие применяется. С одной стороны, есть положительное, но полное перемирие еще не наступило", - обратил внимание представитель ДНР.

В то же время киевские власти продолжают обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины на международном уровне, а не с самими представителями самопровозглашенных республик. Так, 26 июля украинский лидер Владимир Зеленский обсудил конфликт в Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом. В частности, стороны выразили надежду на то, что введенный 21 июля режим перемирия будет всеобъемлющим и постоянным.

Ангелина Мильченко