РФ и Суринам разрабатывают документы в ряде сфер, включая ВТС - Лавров

Парамарибо. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Суринам разрабатывают документы в ряде сфер, включая ВТС, технического и культурного сотрудничества, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поговорили об укреплении договорно-правовой базы. У нас активно ведётся работа о договоре об экстрадиции, над договором об оказании правовой помощи по региональным делам. Разрабатываются документы в сфере военного, военно-технического сотрудничества, в сфере культуры", - сказал российский министр по итогам прошедших встреч в Суринаме.

Он отметил, что на встречах был подтверждён интерес к интенсификации политического диалога. Стороны отметили перспективы в сфере экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.