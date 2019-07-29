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29.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Суринам разрабатывают документы в ряде сфер, включая ВТС - Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Парамарибо. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Суринам разрабатывают документы в ряде сфер, включая ВТС, технического и культурного сотрудничества, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поговорили об укреплении договорно-правовой базы. У нас активно ведётся работа о договоре об экстрадиции, над договором об оказании правовой помощи по региональным делам. Разрабатываются документы в сфере военного, военно-технического сотрудничества, в сфере культуры", - сказал российский министр по итогам прошедших встреч в Суринаме.

Он отметил, что на встречах был подтверждён интерес к интенсификации политического диалога. Стороны отметили перспективы в сфере экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Суринам
Персоны
Лавров Сергей
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