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29.07.2019
Военное обозрение

Истребитель F-35 получил систему уклонения от столкновений с землей

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Американский истребитель пятого F-35 Lightning II наконец-то обзавелся автоматической системой уклонения от столкновений с землей. Система уже устанавливается на истребители F-35A, сообщает "Nplus1".

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Lockheed Martin завершила разработку автоматической системы уклонения от столкновений с землей для истребителей F-35 Lightgning II. В настоящее время систему начали устанавливать на истребители F-35A, стоящие на вооружении Военно- воздушных сил США, позднее систему установят и на остальные версии - F-35B и F-35C. Сроки установки системы на самолеты, поставленные другим странам, не сообщаются, возможно, что работы в этом направлении ведутся параллельно.

На истребителях F-35 изначально установлена система предупреждения о возможном столкновении с поверхностью, она входит в базовую комплектацию самолета. Данная система предупреждает пилота о приближении к поверхности звуковым сигналом, но при этом не производит никаких действий. В случае потери пилотом сознания или другой ситуации, когда он не может управлять самолетом, старая система ничего сделать не может.

Новая система, получившая название Auto-GCAS, постоянно отслеживает высоту и направление полета боевого самолета, а также обрабатывает данные с его систем управления. В случае, если расчеты показывают, что траектория самолета пересекается с землей, а пилот никак не реагирует на звуковой сигнал, она автоматически перехватывает управление и уводит самолет вверх и вправо, после чего выравнивает полет и отключается. Максимальная перегрузка при выводе самолета не превышает 5g.

Пилот может отключить данную систему, например, чтобы она не мешала в управлении самолетом при воздушном бое на малой высоте.

Изначально система была разработана для истребителей F-16 Fighting Falcon. Позднее на ее базе была разработана система для F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
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