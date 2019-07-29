Путин почтил память погибшей подлодки Щ-308 "Семга"

Президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы ВОВ.

Как передает ТАСС, погружение российского лидера в автономном глубоководном аппарате C-Explorer 3.11 должно занять около часа, после чего на глубине 50 м, на дне в его присутствии один из водолазов установит памятную табличку на месте гибели подлодки. Участники церемонии также почтят память погибших подводников минутой молчания.

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году. Ее спустили на воду в апреле 1933 года. Спустя 2,5 года она была включена в состав Краснознаменного Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс тонн.

Однако "Семга" получила повреждения и из похода не вернулась. На судне было 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана 3-го ранга Льва Костылева.

Остов подлодки был найден во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае 2018-го. После ее идентификации было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").