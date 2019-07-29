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29.07.2019
Военное обозрение

Франция оснастит свои космические аппараты лазерным оружием

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Франция намерена разместить в космосе противоспутниковое лазерное оружие. О намерениях начать разработку лазеров заявила недавно министр обороны Франции Флоранс Парли.

Источник изображения: topwar.ru

Глава французского оборонного ведомства заявила, что Министерство обороны намерено заказать разработку лазерного оружия, которое будет базироваться на небольших спутниках и применяться для вывода из строя спутниковых систем наблюдения вероятного противника. По ее словам, в настоящее время Франция значительно отстает в программе разработки боевых лазеров, но "может это отставание наверстать".

Подробности о противоспутниковом оружии, которое будет разрабатывать Франция, не называются. Известно, что во Франции с 2016 года ведутся серьезные исследования в области воздействия боевых лазеров на различные материалы в различных условиях.

Ранее сообщалось, что Франция приняла новую стратегию "космической обороны", в рамках которой будут созданы космические войска, а также будут разрабатываться "спутники с лазерным и лазерно-пулеметным вооружением" ( цитата из французской газеты Libration - прим. ВО), а также "облака патрулирующих наноспутников". Данное вооружение будет размещено в космосе для защиты французских спутников от российских и китайских космических аппаратов.

На данную программу, рассчитанную до 2025 года уже выделено 3,6 млрд. евро и планируется выделить еще 700 млн. евро. Как отмечает французская газета, США тратят на космические технологии ежегодно 50 млрд. долларов, Китай - 10 млрд, а Россия - 4 млрд.

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